本格派ま！ 【美品】Felisi フェリージ 18-43SN+A ショルダーバッグ

Felisi フェリージ 18-43SN+A

ポール・スミス マルチストライプ ショルダーバッグ ブラック サコッシュ



yorozu(ヨロズ)ミドリタスキショルダー 3番

ワンショルダー（肩掛け）としても、

ルイヴィトン ジェロニモス

斜め掛けとしても使える2ウェイのショルダーバッグ

✨️極美品✨️BURBERRY ウエストバッグ ウエストポーチ 現行品

です。

【美品】定価約3.5万円 ポールスミス ボディーバッグ



スロウ SLOW ヘルメットバッグ アイボリー ネップ リネン



LOEWE アントンスリング

靴にも採用しているように、傷や雨にも強いタフな素材ですので、気を遣う心配もありません。

新品未使用 サンダスト SANDAST ルナ Luna 廃番品 Tan



【8月末まで限定価格】LOEWE ショルダーバッグ

秋冬は勿論の事、夏でもスエードのスリッポン（ローファー）など同素材と合わせれば、ワンランク上のお洒落を気取れます。

⭐️最終値下げしました【新品、未使用】 PORTER （ポーター）ショルダーバッグ



VISCONTI 城崎 革鞄

フェリージ正規店だけで、ごく少量扱われた幻のモデル

つこちゃん様専用 値下げ中‼️GUCCI グッチ ボディバックウエストポーチ

ファンでなくとも手に入れたいモデルではないでしょうか？

LOEWE ロエベ ハウルの動く城 カルシファー パズル バムバッグ

細かい物もふくめダメージのほとんどない極美品です。

PORTER フリースタイル ダイニーマレザー ショルダーバッグ 斜めがけ



メゾン マルジェラ ショルダーバッグ2WAY 5AC ホワイト メンズ

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ENGINEERED GARMENTS イルカ柄 ショルダーポーチ



CK カルバンクライン 日本製 ショルダーバッグ ボディバッグ オレンジ

■生産国：イタリア

フェリージ ショルダーバッグ 希少色 グリーン



【レアモデル】COACH レザー ショルダーバッグ チャーム ロゴ コンパクト

■色：ダークブラウン

GUCCI ショルダーバッグ サコッシュ キャンバス GG柄 レザー ブラック



GUCCI インターロッキング Gロゴ ボディバック グレー

■素材：レザー

FENDI ショルダーバッグ ズッカ FFロゴ ナイロン レザー ブラック



ダニエル&ボブ トートバック

■サイズ：幅(上部43cm・下部29cm）ｘ高さ31cmｘマチ17cm

Paul Smith(ポールスミス)ボディバッグ ブラック

※若干の誤差はお許しください。

John UNDERCOVER ショルダーバッグ ブラック



コムデギャルソン オムプリュス ショルダーバック

■定価：91,300円

VAINL ARCHIVE ヴァイナルアーカイブ PORTER ポーター



BALLY ショルダーバッグ



【美品】A.P.C. アーペーセー ショルダーバッグ ハーフムーン レザー

カラー···ブラウン

ルイヴィトン タイガ ヤランガ ショルダーバッグ メンズ ブラック

素材···スエード

商品の情報 ブランド フェリージ 商品の状態 未使用に近い

Felisi フェリージ 18-43SN+Aワンショルダー（肩掛け）としても、斜め掛けとしても使える2ウェイのショルダーバッグです。靴にも採用しているように、傷や雨にも強いタフな素材ですので、気を遣う心配もありません。秋冬は勿論の事、夏でもスエードのスリッポン（ローファー）など同素材と合わせれば、ワンランク上のお洒落を気取れます。フェリージ正規店だけで、ごく少量扱われた幻のモデルファンでなくとも手に入れたいモデルではないでしょうか？細かい物もふくめダメージのほとんどない極美品です。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■生産国：イタリア■色：ダークブラウン■素材：レザー■サイズ：幅(上部43cm・下部29cm）ｘ高さ31cmｘマチ17cm※若干の誤差はお許しください。■定価：91,300円カラー···ブラウン素材···スエード

商品の情報 ブランド フェリージ 商品の状態 未使用に近い

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