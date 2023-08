閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)

こちら、

NIKE AIRJORDAN

jordan6 rings concord

ブラック

27cm

でございます。

新古品として購入しました。

目立った傷や汚れはないと思いますが、

念のため写真をご確認ください(^^)

コメントなし即購入OKです!

質問などございましたらお気軽にお問い合わせください(^^)

おまとめ購入は、お値引きさせていただきます⭐︎

⚠︎商品購入前にお問い合わせください。

普通郵便

・月〜金のご購入→即日or翌日発送

・土→即日or月曜発送

・日→月曜発送

らくらくメルカリ便

・即日or翌日発送

↑あくまでも平均的な目安になります。

発送は念のため2日間までお時間をいただいております。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 未使用に近い

