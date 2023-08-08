【メール便不可】 Merino ［Ryoさま専用］山と道 LightCrew メリノ Neck Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

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カラー： Granite Green（ ※画像参照）※デジカメやブラウザの関係上、色合いが異なって見える場合があります。サイズ【 M 】実寸／着丈：約69.5cm肩巾：約42.5cm身巾：約54.5cm裾巾：約53.5cm袖丈：約22cm袖口巾：約17.5cm※公式サイトより引用ーーーーー状態／新品未使用公式サイトで購入しました。あくまでも個人保管品ですので神経質な方はご購入をお控え下さい。少しでも気になる点がある場合はご質問をお願いします。ーーーーー※質問・コメントの前にプロフィールをご確認いただけると幸いですーーーーー山と道Vivobarefoot ビボベアフットモンベルブラックダイヤモンドtetonOgawandオガワンドHyperlitemountaingearハイパーライトマウンテンギアhikersdepotハイカーズデポGossamergearゴッサマーギアAtelierbluebottleアトリエブルーボトルSixmoondesignsシックスムーンデザインズMoonlightgearムーンライトギアLocusgearローカスギアMountainlaureldesignsMLDマウンテンローレルデザインZpacksZimmerBuiltジマービルトsola titaniumgearソラチタニムギアNrucヌルクCumulusキュムラス ダウンmikikurotaミキクロタJMWRIDGEMOUNTAINPa'lantetarptentvivahdeTrailbumトレイルバムパーゴワークスOMMジーパックスGRANITEGEARグラナイトギアオールドマウンテンアシモクラフトENLIGHTENED EQUIPMENTトレイル ランニング シューズ ALTRA スペリオール エスカランテ トーリン ローンピークHIGH TAIL DESIGNSrawlow mountain worksロウロウマウンテンワークスルナサンダル luna sandalsanswer4フーディニティートンブロスHokaoneone ホカオネオネ