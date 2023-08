【メール便不可】 Merino ［Ryoさま専用］山と道 LightCrew メリノ Neck Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

カラー: Granite Green( ※画像参照)

色合いが異なって見える場合があります。

サイズ【 M 】

実寸/

着丈:約69.5cm

肩巾:約42.5cm

身巾:約54.5cm

裾巾:約53.5cm

袖丈:約22cm

袖口巾:約17.5cm

※公式サイトより引用

ーーーーー

状態/新品未使用

公式サイトで購入しました。

あくまでも個人保管品ですので

神経質な方はご購入をお控え下さい。

少しでも気になる点がある場合はご質問をお願いします。

ーーーーー

※質問・コメントの前にプロフィールをご確認いただけると幸いです

ーーーーー

山と道

Vivobarefoot

ビボベアフット

モンベル

ブラックダイヤモンド

teton

Ogawand

オガワンド

Hyperlitemountaingear

ハイパーライトマウンテンギア

hikersdepot

ハイカーズデポ

Gossamergear

ゴッサマーギア

Atelierbluebottle

アトリエブルーボトル

Sixmoondesigns

シックスムーンデザインズ

Moonlightgear

ムーンライトギア

Locusgear

ローカスギア

Mountainlaureldesigns

MLD

マウンテンローレルデザイン

Zpacks

ZimmerBuilt

ジマービルト

sola titaniumgear

ソラチタニムギア

Nruc

ヌルク

Cumulus

キュムラス ダウン

mikikurota

ミキクロタ

JMW

RIDGEMOUNTAIN

Pa'lante

tarptent

vivahde

Trailbum

トレイルバム

パーゴワークス

OMM

ジーパックス

GRANITEGEAR

グラナイトギア

オールドマウンテン

アシモクラフト

ENLIGHTENED EQUIPMENT

トレイル ランニング シューズ

ALTRA スペリオール

エスカランテ トーリン ローンピーク

HIGH TAIL DESIGNS

rawlow mountain works

ロウロウマウンテンワークス

ルナサンダル luna sandals

answer4

フーディニ

ティートンブロス

Hokaoneone

ホカオネオネ

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

カラー: Granite Green( ※画像参照)※デジカメやブラウザの関係上、色合いが異なって見える場合があります。サイズ【 M 】実寸/着丈:約69.5cm肩巾:約42.5cm身巾:約54.5cm裾巾:約53.5cm袖丈:約22cm袖口巾:約17.5cm※公式サイトより引用ーーーーー状態/新品未使用公式サイトで購入しました。あくまでも個人保管品ですので神経質な方はご購入をお控え下さい。少しでも気になる点がある場合はご質問をお願いします。ーーーーー※質問・コメントの前にプロフィールをご確認いただけると幸いですーーーーー山と道Vivobarefoot ビボベアフットモンベルブラックダイヤモンドtetonOgawandオガワンドHyperlitemountaingearハイパーライトマウンテンギアhikersdepotハイカーズデポGossamergearゴッサマーギアAtelierbluebottleアトリエブルーボトルSixmoondesignsシックスムーンデザインズMoonlightgearムーンライトギアLocusgearローカスギアMountainlaureldesignsMLDマウンテンローレルデザインZpacksZimmerBuiltジマービルトsola titaniumgearソラチタニムギアNrucヌルクCumulusキュムラス ダウンmikikurotaミキクロタJMWRIDGEMOUNTAINPa'lantetarptentvivahdeTrailbumトレイルバムパーゴワークスOMMジーパックスGRANITEGEARグラナイトギアオールドマウンテンアシモクラフトENLIGHTENED EQUIPMENTトレイル ランニング シューズ ALTRA スペリオール エスカランテ トーリン ローンピークHIGH TAIL DESIGNSrawlow mountain worksロウロウマウンテンワークスルナサンダル luna sandalsanswer4フーディニティートンブロスHokaoneone ホカオネオネ

