【ファッション通販】 【BD-NW500】Ｗ録画・ドラ丸機能付・整備完了品・・・・ ブルーレイレコーダー

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はるさん専用SONYソニーブルーレイレコーダー BDZ-ZW1700 2020
購入意思のある方、
シャープ ブルーレイレコーダー BD-W1500
即決価格をコメントにて記載お願いします。
東芝REGZA DBR-4KZ400 ブルーレイレコーダー
即購入ＯＫです。
SHARP BD-W1800 1TB シャープ ブルーレイレコーダー BD
SONY BDZ-E520
完動品 東芝 REGZA 500GB 2チューナー 高品質ブルーレイレコーダー
ドラマ好きな方、お勧め商品です。
SHARP DV-ACV52 HDD搭載VHS一体型DVDレコーダー
東芝 RD-X10 ブルーレイレコーダ
フラッグシップモデル！美品！ほぼ新品2TB！W録！SONY BDZ-AX2000
【メーカ】：SHARP AQUOS
SONY ブルーレイレコーダー BTZ-ZT1000 1TB 無線LAN内蔵
ブルーレイレコーダー
東芝 RD-BZ710 W録 500GB
【品番】：BD-NW500 二番組同時録画
東芝 320GB 2チューナー ブルーレイレコーダー DBR-Z110
【製造】：2016年製
✨新品同様✨Panasonic DIGA ディーガ DMR-2W101 1TB
【HDD】：500GB
24O 早い者勝ち Blu-rayレコーダー パナソニック 新品リモコン付き
【付属品充実】AQUOSブルーレイレコーダー BD-UT2100
Panasonic おうちクラウドディーガ レギュラーモデル DMR-2W200
ドラ丸機能付
パナソニック DIGA DMR-UBX8060 おうちクラウドディーガ
外付けＨＤＤ増設可能
⭐︎3番組同時録画Panasonic ブルーレイレコーダー・BZT600・1TBへ
スペック等はメーカーホームページ参照願います。
maxell 1TB内蔵ハードディスク IVDRレコーダー VDR-R3000
シャープ AQUOS ブルーレイレコーダー BD-W1800
新品HDD1TBへ交換！！Panasonic ディーガ DMR-BWT650
商品内容(発送品)
0609 SONY BDZ-ZW550動作品 マルチリモコン付き
・本体
Panasonic クラウドディーガ DMR-BG2050 ブルーレイレコーダー
・B-CASカード（装着済み）
シャープ 320GB 1チューナー ブルーレイレコーダー BD-HDS43
・電源コード1.5m
0612Y【中古美品・リモ無】SONY ブルーレイレコーダー BDZ-SKP75
・HDMIケーブル1.5m
【BD-NW500】Ｗ録画・ドラ丸機能付・整備完了品・・・・
・新品アンテナケーブル1.5m
SHARP シャープ ブルーレイレコーダー BD-WW1000
・新品BD-Rディスク初期化済
REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009
・新品リモコン(SHー212PA）汎用品
シャープBD-T2800/三番組同録可/純正リモ付/2TB完動美品/ドラ丸まと丸
動作良好です。
SONY BDZ-ZW500 2番組同時録画ブルーレイレコーダー
新品単四乾電池
SONY HDD2TB 3チューナー ブルーレイレコーダー BDZ-ET2200
まち様専用新品♪FBR-HT3030ブルーレイレコーダー 3TB 3番組同時録画
Panasonic DMR-BW800K ブルーレイレコーダー m0o959
Panasonic DMR-BW695 ブルーレイディスクレコーダー 2010
動作確認(HDMI出力信号)
Panasonic ブルーレイ レコーダー DIGA HDD 500GB
・受信確認 地上デジタル
AQUOS ブルーレイレコーダー(500GB/W録)
／BSデジタル
SONY BDZ-EW1200 大容量1TB 2014年製
／CSデジタル
シャープ ブルーレイレコーダー 1TB 2チューナー BD-NW1100
⇒ 良好
M即発送!パナソニックDMR-BW550 ブルーレイレコーダー
FUNAI フナイ ブルーレイレコーダー HDD 1TB 2チューナー
・録画/再生 HDD（裏/表）
Panasonic ブルーレイDIGA DMR-BR580-K 中古
／BD-R
SHARP AQUOS ブルーレイ 2B-C10BT3
／DVD-R
はるさん専用SONYソニーブルーレイレコーダー BDZ-ZW1700 2020
⇒ 良好
シャープ ブルーレイレコーダー BD-W1500
東芝REGZA DBR-4KZ400 ブルーレイレコーダー
・市販ディスク BD再生
SHARP BD-W1800 1TB シャープ ブルーレイレコーダー BD
／DVD再生
SONY BDZ-E520
⇒ 良好
完動品 東芝 REGZA 500GB 2チューナー 高品質ブルーレイレコーダー
SHARP DV-ACV52 HDD搭載VHS一体型DVDレコーダー
・ダビング HDD→
東芝 RD-X10 ブルーレイレコーダ
／BD-R
フラッグシップモデル！美品！ほぼ新品2TB！W録！SONY BDZ-AX2000
／DVD-R
SONY ブルーレイレコーダー BTZ-ZT1000 1TB 無線LAN内蔵
⇒ 良好
東芝 RD-BZ710 W録 500GB
東芝 320GB 2チューナー ブルーレイレコーダー DBR-Z110
・初期化 HDD／BD／DVD
✨新品同様✨Panasonic DIGA ディーガ DMR-2W101 1TB
⇒ 良好
24O 早い者勝ち Blu-rayレコーダー パナソニック 新品リモコン付き
【付属品充実】AQUOSブルーレイレコーダー BD-UT2100
＊一般的な動作に問題ございません＊
Panasonic おうちクラウドディーガ レギュラーモデル DMR-2W200
パナソニック DIGA DMR-UBX8060 おうちクラウドディーガ
メンテナンス
⭐︎3番組同時録画Panasonic ブルーレイレコーダー・BZT600・1TBへ
・内部装置 エアダスターにて埃の除去
maxell 1TB内蔵ハードディスク IVDRレコーダー VDR-R3000
／コネクタ確認
シャープ AQUOS ブルーレイレコーダー BD-W1800
／ネジの増締確認
新品HDD1TBへ交換！！Panasonic ディーガ DMR-BWT650
／冷却ファンモーター
0609 SONY BDZ-ZW550動作品 マルチリモコン付き
など分解清掃実施
Panasonic クラウドディーガ DMR-BG2050 ブルーレイレコーダー
シャープ 320GB 1チューナー ブルーレイレコーダー BD-HDS43
・外観部等 アルコール洗浄等実施
0612Y【中古美品・リモ無】SONY ブルーレイレコーダー BDZ-SKP75
【BD-NW500】Ｗ録画・ドラ丸機能付・整備完了品・・・・
・通電確認 ヒートラン(3～4日)通電確認
SHARP シャープ ブルーレイレコーダー BD-WW1000
及び 録画再生確認
REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009
シャープBD-T2800/三番組同録可/純正リモ付/2TB完動美品/ドラ丸まと丸
整備完了 すり傷あります
SONY BDZ-ZW500 2番組同時録画ブルーレイレコーダー
動作良好です。
SONY HDD2TB 3チューナー ブルーレイレコーダー BDZ-ET2200
まち様専用新品♪FBR-HT3030ブルーレイレコーダー 3TB 3番組同時録画
Panasonic DMR-BW800K ブルーレイレコーダー m0o959
その他、記載の無い細かな動作確認はしていません。
Panasonic DMR-BW695 ブルーレイディスクレコーダー 2010
ご了承願います。
Panasonic ブルーレイ レコーダー DIGA HDD 500GB
AQUOS ブルーレイレコーダー(500GB/W録)
離島【着払い】
SONY BDZ-EW1200 大容量1TB 2014年製
シャープ ブルーレイレコーダー 1TB 2チューナー BD-NW1100
M即発送!パナソニックDMR-BW550 ブルーレイレコーダー
FUNAI フナイ ブルーレイレコーダー HDD 1TB 2チューナー
Panasonic ブルーレイDIGA DMR-BR580-K 中古
閲覧して頂きありがとうございます。購入意思のある方、即決価格をコメントにて記載お願いします。即購入ＯＫです。ドラマ好きな方、お勧め商品です。【メーカ】：SHARP AQUOS ブルーレイレコーダー【品番】：BD-NW500 二番組同時録画【製造】：2016年製【HDD】：500GBドラ丸機能付外付けＨＤＤ増設可能スペック等はメーカーホームページ参照願います。商品内容(発送品)・本体・B-CASカード（装着済み）・電源コード1.5m・HDMIケーブル1.5m・新品アンテナケーブル1.5m・新品BD-Rディスク初期化済・新品リモコン(SHー212PA）汎用品 動作良好です。 新品単四乾電池動作確認(HDMI出力信号)・受信確認 地上デジタル ／BSデジタル ／CSデジタル ⇒ 良好・録画/再生 HDD（裏/表） ／BD-R ／DVD-R ⇒ 良好・市販ディスク BD再生 ／DVD再生 ⇒ 良好・ダビング HDD→ ／BD-R ／DVD-R ⇒ 良好・初期化 HDD／BD／DVD ⇒ 良好＊一般的な動作に問題ございません＊メンテナンス ・内部装置 エアダスターにて埃の除去 ／コネクタ確認 ／ネジの増締確認 ／冷却ファンモーター など分解清掃実施・外観部等 アルコール洗浄等実施・通電確認 ヒートラン(3～4日)通電確認 及び 録画再生確認整備完了 すり傷あります 動作良好です。 その他、記載の無い細かな動作確認はしていません。ご了承願います。離島【着払い】