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【ファッション通販】 【BD-NW500】Ｗ録画・ドラ丸機能付・整備完了品・・・・ ブルーレイレコーダー

商品の説明

閲覧して頂きありがとうございます。
はるさん専用SONYソニーブルーレイレコーダー　BDZ-ZW1700 2020
購入意思のある方、
シャープ ブルーレイレコーダー BD-W1500
即決価格をコメントにて記載お願いします。
東芝REGZA DBR-4KZ400 ブルーレイレコーダー
即購入ＯＫです。
SHARP BD-W1800 1TB シャープ ブルーレイレコーダー BD

SONY BDZ-E520

完動品 東芝 REGZA 500GB 2チューナー 高品質ブルーレイレコーダー
ドラマ好きな方、お勧め商品です。
SHARP DV-ACV52　HDD搭載VHS一体型DVDレコーダー

東芝 RD-X10 ブルーレイレコーダ

フラッグシップモデル！美品！ほぼ新品2TB！W録！SONY BDZ-AX2000
【メーカ】：SHARP　AQUOS　
SONY ブルーレイレコーダー BTZ-ZT1000 1TB 無線LAN内蔵
　　　　　　ブルーレイレコーダー
東芝　RD-BZ710　W録　500GB
【品番】：BD-NW500　二番組同時録画
東芝 320GB 2チューナー ブルーレイレコーダー DBR-Z110
【製造】：2016年製
✨新品同様✨Panasonic DIGA ディーガ DMR-2W101 1TB
【HDD】：500GB
24O 早い者勝ち Blu-rayレコーダー パナソニック 新品リモコン付き

【付属品充実】AQUOSブルーレイレコーダー　BD-UT2100

Panasonic おうちクラウドディーガ レギュラーモデル DMR-2W200
ドラ丸機能付
パナソニック DIGA DMR-UBX8060 おうちクラウドディーガ
外付けＨＤＤ増設可能
⭐︎3番組同時録画Panasonic ブルーレイレコーダー・BZT600・1TBへ
スペック等はメーカーホームページ参照願います。
maxell 1TB内蔵ハードディスク IVDRレコーダー VDR-R3000

シャープ AQUOS ブルーレイレコーダー BD-W1800

新品HDD1TBへ交換！！Panasonic ディーガ DMR-BWT650
商品内容(発送品)
0609　SONY BDZ-ZW550動作品　マルチリモコン付き
・本体
Panasonic クラウドディーガ DMR-BG2050 ブルーレイレコーダー
・B-CASカード（装着済み）
シャープ 320GB 1チューナー ブルーレイレコーダー BD-HDS43
・電源コード1.5m
0612Y【中古美品・リモ無】SONY ブルーレイレコーダー BDZ-SKP75
・HDMIケーブル1.5m
【BD-NW500】Ｗ録画・ドラ丸機能付・整備完了品・・・・
・新品アンテナケーブル1.5m
SHARP シャープ ブルーレイレコーダー BD-WW1000
・新品BD-Rディスク初期化済
REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009
・新品リモコン(SHー212PA）汎用品
シャープBD-T2800/三番組同録可/純正リモ付/2TB完動美品/ドラ丸まと丸
　動作良好です。
SONY BDZ-ZW500 2番組同時録画ブルーレイレコーダー
　　新品単四乾電池
SONY HDD2TB 3チューナー ブルーレイレコーダー BDZ-ET2200

まち様専用新品♪FBR-HT3030ブルーレイレコーダー 3TB 3番組同時録画

Panasonic DMR-BW800K ブルーレイレコーダー m0o959

Panasonic DMR-BW695 ブルーレイディスクレコーダー 2010
動作確認(HDMI出力信号)
Panasonic ブルーレイ レコーダー DIGA HDD 500GB
・受信確認　地上デジタル
AQUOS ブルーレイレコーダー(500GB/W録)
　　　　　　／BSデジタル
SONY BDZ-EW1200 大容量1TB 2014年製
　　　　　　／CSデジタル
シャープ ブルーレイレコーダー 1TB 2チューナー BD-NW1100
　　　　　　　⇒　良好
M即発送!パナソニックDMR-BW550 ブルーレイレコーダー

FUNAI フナイ　ブルーレイレコーダー HDD 1TB 2チューナー
・録画/再生　 HDD（裏/表）
Panasonic ブルーレイDIGA DMR-BR580-K 中古
　　　　　　／BD-R
SHARP AQUOS ブルーレイ 2B-C10BT3
　　　　　　／DVD-R
はるさん専用SONYソニーブルーレイレコーダー　BDZ-ZW1700 2020
　　　　　　　⇒　良好
シャープ ブルーレイレコーダー BD-W1500

東芝REGZA DBR-4KZ400 ブルーレイレコーダー
・市販ディスク　BD再生
SHARP BD-W1800 1TB シャープ ブルーレイレコーダー BD
　　　　　　　／DVD再生
SONY BDZ-E520
　　　　　　　⇒　良好
完動品 東芝 REGZA 500GB 2チューナー 高品質ブルーレイレコーダー

SHARP DV-ACV52　HDD搭載VHS一体型DVDレコーダー
・ダビング　　HDD→
東芝 RD-X10 ブルーレイレコーダ
　　　　　　／BD-R
フラッグシップモデル！美品！ほぼ新品2TB！W録！SONY BDZ-AX2000
　　　　　　／DVD-R
SONY ブルーレイレコーダー BTZ-ZT1000 1TB 無線LAN内蔵
　　　　　　　⇒　良好
東芝　RD-BZ710　W録　500GB

東芝 320GB 2チューナー ブルーレイレコーダー DBR-Z110
・初期化　　　HDD／BD／DVD
✨新品同様✨Panasonic DIGA ディーガ DMR-2W101 1TB
　　　　　　　⇒　良好
24O 早い者勝ち Blu-rayレコーダー パナソニック 新品リモコン付き

【付属品充実】AQUOSブルーレイレコーダー　BD-UT2100
＊一般的な動作に問題ございません＊
Panasonic おうちクラウドディーガ レギュラーモデル DMR-2W200

パナソニック DIGA DMR-UBX8060 おうちクラウドディーガ
メンテナンス　
⭐︎3番組同時録画Panasonic ブルーレイレコーダー・BZT600・1TBへ
・内部装置　エアダスターにて埃の除去
maxell 1TB内蔵ハードディスク IVDRレコーダー VDR-R3000
　　　　　　／コネクタ確認
シャープ AQUOS ブルーレイレコーダー BD-W1800
　　　　　　／ネジの増締確認
新品HDD1TBへ交換！！Panasonic ディーガ DMR-BWT650
　　　　　　／冷却ファンモーター
0609　SONY BDZ-ZW550動作品　マルチリモコン付き
　　　　　　　など分解清掃実施
Panasonic クラウドディーガ DMR-BG2050 ブルーレイレコーダー

シャープ 320GB 1チューナー ブルーレイレコーダー BD-HDS43
・外観部等　アルコール洗浄等実施
0612Y【中古美品・リモ無】SONY ブルーレイレコーダー BDZ-SKP75

【BD-NW500】Ｗ録画・ドラ丸機能付・整備完了品・・・・
・通電確認　ヒートラン(3～4日)通電確認
SHARP シャープ ブルーレイレコーダー BD-WW1000
　　　　　　及び 録画再生確認
REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009

シャープBD-T2800/三番組同録可/純正リモ付/2TB完動美品/ドラ丸まと丸
整備完了　すり傷あります
SONY BDZ-ZW500 2番組同時録画ブルーレイレコーダー
　　　　　動作良好です。
SONY HDD2TB 3チューナー ブルーレイレコーダー BDZ-ET2200
　　　　　
まち様専用新品♪FBR-HT3030ブルーレイレコーダー 3TB 3番組同時録画

Panasonic DMR-BW800K ブルーレイレコーダー m0o959
その他、記載の無い細かな動作確認はしていません。
Panasonic DMR-BW695 ブルーレイディスクレコーダー 2010
ご了承願います。
Panasonic ブルーレイ レコーダー DIGA HDD 500GB

AQUOS ブルーレイレコーダー(500GB/W録)
離島【着払い】

SONY BDZ-EW1200 大容量1TB 2014年製

商品の情報

ブランドシャープ
商品の状態目立った傷や汚れなし

シャープ ブルーレイレコーダー 1TB 2チューナー BD-NW1100

M即発送!パナソニックDMR-BW550 ブルーレイレコーダー

FUNAI フナイ　ブルーレイレコーダー HDD 1TB 2チューナー

Panasonic ブルーレイDIGA DMR-BR580-K 中古
閲覧して頂きありがとうございます。購入意思のある方、即決価格をコメントにて記載お願いします。即購入ＯＫです。ドラマ好きな方、お勧め商品です。【メーカ】：SHARP　AQUOS　　　　　　　ブルーレイレコーダー【品番】：BD-NW500　二番組同時録画【製造】：2016年製【HDD】：500GBドラ丸機能付外付けＨＤＤ増設可能スペック等はメーカーホームページ参照願います。商品内容(発送品)・本体・B-CASカード（装着済み）・電源コード1.5m・HDMIケーブル1.5m・新品アンテナケーブル1.5m・新品BD-Rディスク初期化済・新品リモコン(SHー212PA）汎用品　動作良好です。　　新品単四乾電池動作確認(HDMI出力信号)・受信確認　地上デジタル　　　　　　／BSデジタル　　　　　　／CSデジタル　　　　　　　⇒　良好・録画/再生　 HDD（裏/表）　　　　　　／BD-R　　　　　　／DVD-R　　　　　　　⇒　良好・市販ディスク　BD再生　　　　　　　／DVD再生　　　　　　　⇒　良好・ダビング　　HDD→　　　　　　／BD-R　　　　　　／DVD-R　　　　　　　⇒　良好・初期化　　　HDD／BD／DVD　　　　　　　⇒　良好＊一般的な動作に問題ございません＊メンテナンス　・内部装置　エアダスターにて埃の除去　　　　　　／コネクタ確認　　　　　　／ネジの増締確認　　　　　　／冷却ファンモーター　　　　　　　など分解清掃実施・外観部等　アルコール洗浄等実施・通電確認　ヒートラン(3～4日)通電確認 　　　　　　及び 録画再生確認整備完了　すり傷あります　　　　　動作良好です。　　　　　その他、記載の無い細かな動作確認はしていません。ご了承願います。離島【着払い】

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ブランドシャープ
商品の状態目立った傷や汚れなし

【ファッション通販】 【BD-NW500】Ｗ録画・ドラ丸機能付・整備完了品・・・・ ブルーレイレコーダー

15分钟前

【ファッション通販】 【BD-NW500】Ｗ録画・ドラ丸機能付・整備完了品・・・・ ブルーレイレコーダー

¥14,000 ¥11,900

(税込) 送料込み
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スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

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アイテム勢ぞろい Ｗ録画 ドラ丸機能付 整備完了品 heeremacompany.com

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予約】 【BD-W570】Ｗ録画・ドラ丸機能付き整備完了品

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