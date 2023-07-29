【ファッション通販】 【BD-NW500】Ｗ録画・ドラ丸機能付・整備完了品・・・・ ブルーレイレコーダー

閲覧して頂きありがとうございます。

はるさん専用SONYソニーブルーレイレコーダー BDZ-ZW1700 2020

購入意思のある方、

シャープ ブルーレイレコーダー BD-W1500

即決価格をコメントにて記載お願いします。

東芝REGZA DBR-4KZ400 ブルーレイレコーダー

即購入ＯＫです。

SHARP BD-W1800 1TB シャープ ブルーレイレコーダー BD



SONY BDZ-E520



完動品 東芝 REGZA 500GB 2チューナー 高品質ブルーレイレコーダー

ドラマ好きな方、お勧め商品です。

SHARP DV-ACV52 HDD搭載VHS一体型DVDレコーダー



東芝 RD-X10 ブルーレイレコーダ



フラッグシップモデル！美品！ほぼ新品2TB！W録！SONY BDZ-AX2000

【メーカ】：SHARP AQUOS

SONY ブルーレイレコーダー BTZ-ZT1000 1TB 無線LAN内蔵

ブルーレイレコーダー

東芝 RD-BZ710 W録 500GB

【品番】：BD-NW500 二番組同時録画

東芝 320GB 2チューナー ブルーレイレコーダー DBR-Z110

【製造】：2016年製

✨新品同様✨Panasonic DIGA ディーガ DMR-2W101 1TB

【HDD】：500GB

24O 早い者勝ち Blu-rayレコーダー パナソニック 新品リモコン付き



【付属品充実】AQUOSブルーレイレコーダー BD-UT2100



Panasonic おうちクラウドディーガ レギュラーモデル DMR-2W200

ドラ丸機能付

パナソニック DIGA DMR-UBX8060 おうちクラウドディーガ

外付けＨＤＤ増設可能

⭐︎3番組同時録画Panasonic ブルーレイレコーダー・BZT600・1TBへ

スペック等はメーカーホームページ参照願います。

maxell 1TB内蔵ハードディスク IVDRレコーダー VDR-R3000



シャープ AQUOS ブルーレイレコーダー BD-W1800



新品HDD1TBへ交換！！Panasonic ディーガ DMR-BWT650

商品内容(発送品)

0609 SONY BDZ-ZW550動作品 マルチリモコン付き

・本体

Panasonic クラウドディーガ DMR-BG2050 ブルーレイレコーダー

・B-CASカード（装着済み）

シャープ 320GB 1チューナー ブルーレイレコーダー BD-HDS43

・電源コード1.5m

0612Y【中古美品・リモ無】SONY ブルーレイレコーダー BDZ-SKP75

・HDMIケーブル1.5m

【BD-NW500】Ｗ録画・ドラ丸機能付・整備完了品・・・・

・新品アンテナケーブル1.5m

SHARP シャープ ブルーレイレコーダー BD-WW1000

・新品BD-Rディスク初期化済

REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009

・新品リモコン(SHー212PA）汎用品

シャープBD-T2800/三番組同録可/純正リモ付/2TB完動美品/ドラ丸まと丸

動作良好です。

SONY BDZ-ZW500 2番組同時録画ブルーレイレコーダー

新品単四乾電池

SONY HDD2TB 3チューナー ブルーレイレコーダー BDZ-ET2200



まち様専用新品♪FBR-HT3030ブルーレイレコーダー 3TB 3番組同時録画



Panasonic DMR-BW800K ブルーレイレコーダー m0o959



Panasonic DMR-BW695 ブルーレイディスクレコーダー 2010

動作確認(HDMI出力信号)

Panasonic ブルーレイ レコーダー DIGA HDD 500GB

・受信確認 地上デジタル

AQUOS ブルーレイレコーダー(500GB/W録)

／BSデジタル

SONY BDZ-EW1200 大容量1TB 2014年製

／CSデジタル

シャープ ブルーレイレコーダー 1TB 2チューナー BD-NW1100

⇒ 良好

M即発送!パナソニックDMR-BW550 ブルーレイレコーダー



FUNAI フナイ ブルーレイレコーダー HDD 1TB 2チューナー

・録画/再生 HDD（裏/表）

Panasonic ブルーレイDIGA DMR-BR580-K 中古

／BD-R

SHARP AQUOS ブルーレイ 2B-C10BT3

／DVD-R

はるさん専用SONYソニーブルーレイレコーダー BDZ-ZW1700 2020

⇒ 良好

シャープ ブルーレイレコーダー BD-W1500



東芝REGZA DBR-4KZ400 ブルーレイレコーダー

・市販ディスク BD再生

SHARP BD-W1800 1TB シャープ ブルーレイレコーダー BD

／DVD再生

SONY BDZ-E520

⇒ 良好

完動品 東芝 REGZA 500GB 2チューナー 高品質ブルーレイレコーダー



SHARP DV-ACV52 HDD搭載VHS一体型DVDレコーダー

・ダビング HDD→

東芝 RD-X10 ブルーレイレコーダ

／BD-R

フラッグシップモデル！美品！ほぼ新品2TB！W録！SONY BDZ-AX2000

／DVD-R

SONY ブルーレイレコーダー BTZ-ZT1000 1TB 無線LAN内蔵

⇒ 良好

東芝 RD-BZ710 W録 500GB



東芝 320GB 2チューナー ブルーレイレコーダー DBR-Z110

・初期化 HDD／BD／DVD

✨新品同様✨Panasonic DIGA ディーガ DMR-2W101 1TB

⇒ 良好

24O 早い者勝ち Blu-rayレコーダー パナソニック 新品リモコン付き



【付属品充実】AQUOSブルーレイレコーダー BD-UT2100

＊一般的な動作に問題ございません＊

Panasonic おうちクラウドディーガ レギュラーモデル DMR-2W200



パナソニック DIGA DMR-UBX8060 おうちクラウドディーガ

メンテナンス

⭐︎3番組同時録画Panasonic ブルーレイレコーダー・BZT600・1TBへ

・内部装置 エアダスターにて埃の除去

maxell 1TB内蔵ハードディスク IVDRレコーダー VDR-R3000

／コネクタ確認

シャープ AQUOS ブルーレイレコーダー BD-W1800

／ネジの増締確認

新品HDD1TBへ交換！！Panasonic ディーガ DMR-BWT650

／冷却ファンモーター

0609 SONY BDZ-ZW550動作品 マルチリモコン付き

など分解清掃実施

Panasonic クラウドディーガ DMR-BG2050 ブルーレイレコーダー



シャープ 320GB 1チューナー ブルーレイレコーダー BD-HDS43

・外観部等 アルコール洗浄等実施

0612Y【中古美品・リモ無】SONY ブルーレイレコーダー BDZ-SKP75



【BD-NW500】Ｗ録画・ドラ丸機能付・整備完了品・・・・

・通電確認 ヒートラン(3～4日)通電確認

SHARP シャープ ブルーレイレコーダー BD-WW1000

及び 録画再生確認

REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009



シャープBD-T2800/三番組同録可/純正リモ付/2TB完動美品/ドラ丸まと丸

整備完了 すり傷あります

SONY BDZ-ZW500 2番組同時録画ブルーレイレコーダー

動作良好です。

SONY HDD2TB 3チューナー ブルーレイレコーダー BDZ-ET2200



まち様専用新品♪FBR-HT3030ブルーレイレコーダー 3TB 3番組同時録画



Panasonic DMR-BW800K ブルーレイレコーダー m0o959

その他、記載の無い細かな動作確認はしていません。

Panasonic DMR-BW695 ブルーレイディスクレコーダー 2010

ご了承願います。

Panasonic ブルーレイ レコーダー DIGA HDD 500GB



AQUOS ブルーレイレコーダー(500GB/W録)

離島【着払い】

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

閲覧して頂きありがとうございます。購入意思のある方、即決価格をコメントにて記載お願いします。即購入ＯＫです。ドラマ好きな方、お勧め商品です。【メーカ】：SHARP AQUOS ブルーレイレコーダー【品番】：BD-NW500 二番組同時録画【製造】：2016年製【HDD】：500GBドラ丸機能付外付けＨＤＤ増設可能スペック等はメーカーホームページ参照願います。商品内容(発送品)・本体・B-CASカード（装着済み）・電源コード1.5m・HDMIケーブル1.5m・新品アンテナケーブル1.5m・新品BD-Rディスク初期化済・新品リモコン(SHー212PA）汎用品 動作良好です。 新品単四乾電池動作確認(HDMI出力信号)・受信確認 地上デジタル ／BSデジタル ／CSデジタル ⇒ 良好・録画/再生 HDD（裏/表） ／BD-R ／DVD-R ⇒ 良好・市販ディスク BD再生 ／DVD再生 ⇒ 良好・ダビング HDD→ ／BD-R ／DVD-R ⇒ 良好・初期化 HDD／BD／DVD ⇒ 良好＊一般的な動作に問題ございません＊メンテナンス ・内部装置 エアダスターにて埃の除去 ／コネクタ確認 ／ネジの増締確認 ／冷却ファンモーター など分解清掃実施・外観部等 アルコール洗浄等実施・通電確認 ヒートラン(3～4日)通電確認 及び 録画再生確認整備完了 すり傷あります 動作良好です。 その他、記載の無い細かな動作確認はしていません。ご了承願います。離島【着払い】

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SONY BDZ-EW1200 大容量1TB 2014年製シャープ ブルーレイレコーダー 1TB 2チューナー BD-NW1100M即発送!パナソニックDMR-BW550 ブルーレイレコーダーFUNAI フナイ ブルーレイレコーダー HDD 1TB 2チューナーPanasonic ブルーレイDIGA DMR-BR580-K 中古