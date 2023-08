3枚すべてfoilとなります。

入手後、即スリーブに入れ冷暗所にて保管しております。

完品と思いますが、プレイ用にてお願い致します。

追跡つき発送でご送付にて、紛失対策をしております。

迅速丁寧な発送を心掛けております。

よろしくお願い致します。

MTG

マジックザギャザリング

マジック・ザ・ギャザリング

Secret Lair 30th Anniversary Countdown Kit

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

