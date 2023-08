【サイズ】

M

・肩幅 →43

・着丈 →67

・身幅 →50

・袖丈 →22

※多少の誤差はご了承ください。

【使用カラー】

ブラック、ライトグレー、ゴールデンイエロー

※カメラアプリや光の加減で実物と若干色味が異なる場合がありますのでご了承ください。

【素材】

レーヨン55%、綿45%

【状態】

目立つ傷や汚れは見受けられませんが万が一見落としがございましたらご了承ください、古着であるという事を理解した上でお買い求め頂きますようお願い申し上げます。

【商品説明】

言わずと知れた人気ドメスティックブランド、HYSTERIC GLAMOURからボウリングシャツのご紹介です。

人気カラーである黒のボディに背面にはチェーンステッチで刺繍されたブランドロゴと一糸纏わぬ姿でギターを弾くヒスガールがフロッキープリントでデザインされたインパクト抜群な1着となっております。

サイズはMなのでユニセックスに着る事が出来ます(着用感は個人差があるので詳細なサイズは記載されているものを参考にしてください)。

【発送について】

匿名発送で安心安全のメルカリ便にて発送させていただきます。

✄--------フォロー割引実施中----------

フォローしていただきますと表示価格から300円値引きさせていただきます。

2度目以降のリピート購入してくださる方は更に200円お値引させていただきます。

『フォロー割引希望』や『リピート購入』等のコメントをください、値段変更いたします。

コメント無しの即購入も勿論歓迎です꒰•̫͡•ོ꒱

⚠️割引は購入前にしか適用出来ないのでご注意ください。

✄--------------------------------------

༅商品検索༅

#古着屋Nerio

#古着屋Nerio_シャツ

#古着屋Nerio_キャラクター物

では沢山の古着を出品しております、是非ご覧になってみてください。

【管理No.842】

カラー···ブラック

シャツ種類···ボーリングシャツ

袖丈···半袖

柄・デザイン···刺繍

襟···オープンカラー(開襟)

素材···コットン、レーヨン

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【サイズ】 M ・肩幅 →43 ・着丈 →67 ・身幅 →50 ・袖丈 →22※多少の誤差はご了承ください。 【使用カラー】ブラック、ライトグレー、ゴールデンイエロー※カメラアプリや光の加減で実物と若干色味が異なる場合がありますのでご了承ください。 【素材】レーヨン55%、綿45% 【状態】 目立つ傷や汚れは見受けられませんが万が一見落としがございましたらご了承ください、古着であるという事を理解した上でお買い求め頂きますようお願い申し上げます。【商品説明】言わずと知れた人気ドメスティックブランド、HYSTERIC GLAMOURからボウリングシャツのご紹介です。人気カラーである黒のボディに背面にはチェーンステッチで刺繍されたブランドロゴと一糸纏わぬ姿でギターを弾くヒスガールがフロッキープリントでデザインされたインパクト抜群な1着となっております。サイズはMなのでユニセックスに着る事が出来ます(着用感は個人差があるので詳細なサイズは記載されているものを参考にしてください)。【発送について】 匿名発送で安心安全のメルカリ便にて発送させていただきます。✄--------フォロー割引実施中----------フォローしていただきますと表示価格から300円値引きさせていただきます。2度目以降のリピート購入してくださる方は更に200円お値引させていただきます。『フォロー割引希望』や『リピート購入』等のコメントをください、値段変更いたします。コメント無しの即購入も勿論歓迎です꒰•̫͡•ོ꒱⚠️割引は購入前にしか適用出来ないのでご注意ください。✄-------------------------------------- ༅商品検索༅#古着屋Nerio#古着屋Nerio_シャツ#古着屋Nerio_キャラクター物では沢山の古着を出品しております、是非ご覧になってみてください。【管理No.842】カラー···ブラックシャツ種類···ボーリングシャツ袖丈···半袖柄・デザイン···刺繍襟···オープンカラー(開襟)素材···コットン、レーヨン季節感···春、夏、秋

