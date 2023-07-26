大きな割引 【新品・未使用】 zucchero filato お財布ショルダーバッグ　財布 ショルダーバッグ

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新品・未使用ですが、展示品のため、多少の汚れがある可能性があります！

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・こちらは天然皮革の為、表面に多少の傷、シワ、部分的ある場合がございます。

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商品の情報 ブランド ズッケロフィラート 商品の状態 新品、未使用

◇ズッケロ フィラート zucchero filato カウレザーお財布ショルダーバッグ 。お財布機能付きの便利なショルダーバック。コンパクトでお出かけに最適。メッシュ編みデザインがポイントのクラフトライクなデザインです。カードポケット×12サイズ】FREE: 重さ400 高さ13 幅24 底マチ3 ショルダーストラップの長さ69-138※計測単位は長さ/高さ:cm、重量:g▪️状態新品・未使用ですが、展示品のため、多少の汚れがある可能性があります！▪️注意事項・必ず画像のご確認お願い致します。・こちらは天然皮革の為、表面に多少の傷、シワ、部分的ある場合がございます。 この場合、本革である証明と共に、革本来の特徴です。・画像に写りきれない細かなスレ傷等ある場合がございま す。・気になる点は事前にコメントでご確認ください管理番号ka 4573358512243 120

商品の情報 ブランド ズッケロフィラート 商品の状態 新品、未使用

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