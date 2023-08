ご覧頂きありがとうございます!!

◆商品説明

THE NORTH FACE

ノースフェイス

Rearview Full Zip Hoodie

リアビューフルジップフーディ

大人気のノースフェイスのパーカーです!

フード部分に ビッグロゴ があります!

メンズは勿論ですが女性の方もオーバーサイズで着ても可愛いと思います!

◆カラー

Z ミックスグレー

グレー

◆型番

NT12340 Z

◆サイズ

Lサイズ

着丈74cm

身幅60cm

肩幅51cm

袖丈66cm

◆素材

本体:綿85% ポリエステル15%

リブ部分:綿95% ポリウレタン5%

◆状態

新品未使用です。

◆発送

・全品送料無料です。

・基本的に1〜2日で発送致します。

・コンパクトに畳んで発送させて頂きます。

◆注意事項

・コメント無し即購入大歓迎です!

・素人保管ですので予めご了承ください。

・ペット喫煙者はおりません。

その他気になる事がございましたら

お気軽にコメント下さい!

最後までご覧頂きありがとうございます!!

#アウトドア

#スウェット

#メンズ

#パーカー

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます!!◆商品説明THE NORTH FACEノースフェイス Rearview Full Zip Hoodieリアビューフルジップフーディ大人気のノースフェイスのパーカーです!フード部分に ビッグロゴ があります!メンズは勿論ですが女性の方もオーバーサイズで着ても可愛いと思います!◆カラーZ ミックスグレーグレー◆型番NT12340 Z◆サイズLサイズ着丈74cm身幅60cm肩幅51cm袖丈66cm◆素材本体:綿85% ポリエステル15%リブ部分:綿95% ポリウレタン5%◆状態新品未使用です。◆発送・全品送料無料です。・基本的に1〜2日で発送致します。・コンパクトに畳んで発送させて頂きます。◆注意事項・コメント無し即購入大歓迎です!・素人保管ですので予めご了承ください。・ペット喫煙者はおりません。その他気になる事がございましたらお気軽にコメント下さい!最後までご覧頂きありがとうございます!!#アウトドア#スウェット#メンズ#パーカー

