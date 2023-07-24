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★新春福袋2022★ 艦長”“艦橋要員”仲間想いのクラス委員長「岬 明乃」夏川椎菜金箔押しサイン入り その他

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HF-121 [SP] ： (ホロ)
シャドウバースエボルヴ ケルベロス リーダーカード

第五人格 identityV ライカ 2D 絶盤 白黒無常
1枚となります。
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状態はお写真でご確認、ご判断お願いいたします。
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HF-121 [SP] ： (ホロ)1枚となります。 状態はお写真でご確認、ご判断お願いいたします。比較的美品かと思いますがトラブル防止のためにプレイ用としてお願いします。※早い者勝ちなので在庫ない場合がございます。その際はキャンセルしてさせていただきます。ご了承下さい。ご不明な点がございましたらお気軽にご質問下さい。

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★新春福袋2022★ 艦長”“艦橋要員”仲間想いのクラス委員長「岬 明乃」夏川椎菜金箔押しサイン入り その他

25分钟前

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fe549e84ca

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駿河屋 -<中古>HF-121 [SP] ： (ホロ)“艦長”“艦橋要員”仲間想いの

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