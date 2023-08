ご覧いただきありがとうございます♪ 安心・丁寧な取引を心がけております。

――商品説明―――――――――――

■出品コメント:

プラダのリゾートバッグ「MIDOLLINO PAILL」のナチュラル×ピンクになります。きらきらピンクのスパンコールが華やかなストロー編みカゴバッグのご出品になります♪ 軽井沢PRADAのギャランティーカード付きの2020年購入、新たらしめのキュートなカナパ夏バッグが、かなりキレイな状態でのご出品です!

■サイズ:

横 25㎝(底部) × 縦 20㎝ × マチ 12㎝

■入手ルート(購入先店):

信頼厚い「ブランド質屋」よりお安く譲り受けております。

真贋検品済みですので安心してお買い求めください。

■シリアル/商品番号:

1BG835

■付属品:

ふくろ・ギャランティーカード

■素材:

やなぎ・プラスチック

■カラー:

ナチュラル×ピンク

――商品状態―――――――――――

■ランク:

外観ランク【A~AB】 内観ランク【A~AB】

■外側の状態:

わずかなカゴ素材の汚れや欠けありますが、特にコレといったキズや汚れはなく、全体的にキレイな状態です。

■内側の状態:

若干の薄汚れありますが、きれいな状態です。

■金具類:

良好です。

■持ち手:

持ち手に多少のうす汚れあります。ショルダーなし。

■ランク基準:

S→新品に近い

SA→使用感ほとんどなくコンディションが非常に良い

A→使用感少なくコンディションの良いもの

AB→やや使用感はあるが全体的に程度が良い

B→それなりのユーズドの使用感・ダメージあり

BC→かなりの使用感・ダメージあり

――注意事項―――――――――――

■お互いのトラブル回避のために、お写真やご説明をよ~くご覧いただいた上でのご購入をお願いします。小さめの写真は拡大してご覧ください。

■鑑定検品を経て出品しております。過度に疑い深い方はご購入をお控えください。

■万一、商品に不備がございましたら評価前に「取引メッセージ」よりコメントお願いします。返品もお受けしております。

2032147

プラダ ス…

ご覧いただきありがとうございます♪ 安心・丁寧な取引を心がけております。――商品説明―――――――――――■出品コメント:プラダのリゾートバッグ「MIDOLLINO PAILL」のナチュラル×ピンクになります。きらきらピンクのスパンコールが華やかなストロー編みカゴバッグのご出品になります♪ 軽井沢PRADAのギャランティーカード付きの2020年購入、新たらしめのキュートなカナパ夏バッグが、かなりキレイな状態でのご出品です!■サイズ:横 25㎝(底部) × 縦 20㎝ × マチ 12㎝ ■入手ルート(購入先店):信頼厚い「ブランド質屋」よりお安く譲り受けております。真贋検品済みですので安心してお買い求めください。■シリアル/商品番号:1BG835■付属品:ふくろ・ギャランティーカード■素材:やなぎ・プラスチック■カラー:ナチュラル×ピンク――商品状態―――――――――――■ランク:外観ランク【A~AB】 内観ランク【A~AB】■外側の状態:わずかなカゴ素材の汚れや欠けありますが、特にコレといったキズや汚れはなく、全体的にキレイな状態です。■内側の状態:若干の薄汚れありますが、きれいな状態です。■金具類:良好です。■持ち手:持ち手に多少のうす汚れあります。ショルダーなし。■ランク基準:S→新品に近いSA→使用感ほとんどなくコンディションが非常に良いA→使用感少なくコンディションの良いものAB→やや使用感はあるが全体的に程度が良いB→それなりのユーズドの使用感・ダメージありBC→かなりの使用感・ダメージあり――注意事項―――――――――――■お互いのトラブル回避のために、お写真やご説明をよ~くご覧いただいた上でのご購入をお願いします。小さめの写真は拡大してご覧ください。■鑑定検品を経て出品しております。過度に疑い深い方はご購入をお控えください。■万一、商品に不備がございましたら評価前に「取引メッセージ」よりコメントお願いします。返品もお受けしております。2032147プラダ ス…

