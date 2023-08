【返品送料無料】 Dunk 【26.5cm】Nike Low Argon QS Retro スニーカー

【抽選販売品】【希少品】

New Balance ニューバランス OM576OGN 26cm 新品未使用

アッパーは、鮮やかなブルーの濃淡で構成してスウッシュロゴやヒールパッチ、ミッドソールにはクリーンなホワイトカラーを使用した爽やかな配色で仕上げています。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

