◆◆※商品の発送について※◆◆

仕事の都合上、発送可能な日に限りがございます。

商品の発送はお支払いから2~3日の間を予定しております。

※即日発送や翌日発送は出来かねます。ご了承下さいませ。

日時指定などがある場合は、事前にご質問欄よりコメントして下さい。

できる限り対応させていただきます。

ご購入頂いた商品は順次、

必ず発送させて頂きますのでご安心下さいませ。

商品の到着に余裕のある方のご参加お待ちしております。

◆◆商品◆◆

新品未使用 adidas アディダス 22AW FY9638 TERREX

AX4 MID GORE-TEX HIKING テレックス ミッド ゴアテックス

軽量 防水 ハイキング トレッキング シューズ

スニーカー ブーツ アウトドア 登山 黒 ブラック

【付属品:箱、タグ】

adidas FY9638 テレックスハイキングシューズ。

トレイルランニングシューズのような軽さと、

ミッドカットハイキングシューズの安定性を併せ持つ。

ハイキングのほか、スクランブリングにも適したモデル。

GORE-TEXのメンブレンを採用しておりますので、

抜かるんだ山道を歩くときに靴の中まで

水が染み込むのを防いでくれます。

どんなコンディションでもグリップ力を発揮する

Continentalラバーを採用、AX4の信頼度がアップ。

足元を心配せずに前進し続けられる一足になります。

オススメです。

【機能】

・レギュラーフィット

・シューレースクロージャー

・防水性のあるGORE-TEXメンブレンを使用した、

メッシュと合成繊維のアッパー

・軽量設計

・成型ソックライナー

・二重構造のEVAミッドソール

・Continentalラバーアウトソール

お探しの方やお好きな方は是非この機会にご検討下さいませ。

◆◆サイズ&カラー◆◆

表記サイズ:26.0cm

カラー:コアブラック/カーボン/グレーフォー

◆◆商品状態◆◆

新品未使用品になります。

あくまで素人保管になりますので、

気になる点やこだわる点がある場合は、

あらかじめご質問にてご確認下さいませ。

神経質な方のご入札はお控え下さい。

ご理解ある方のご入札宜しくお願い致します。

〔管理:K-12-422_94505_11127(S)〕

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

