niuhans Military Pyjama Shirt のご紹介です。購入したものの着用せず、タンスの肥やしになってるので出品致します。室内での試着のみでタグ付きです。もちろん汚れ等は見受けられません。やや起毛感のあるコットン生地で、今の季節にはTシャツの上から軽く羽織って、秋冬にはコートの下に忍ばせると、差し色になって、この一着で色んなコーディネートを楽しめると思います。ボタンには貝殻ボタンが使用されており、ラフな中にも上品さが感じられます。サイズは2のM相当で、175cm 60kgで着画のようなゆるい感じで着用できました。詳細なサイズは下記をご参照下さい。表記サイズ:2肩幅 46センチ身幅 56センチ袖丈 62センチ着丈 72センチ※素人採寸となりますので、多少の誤差はお許しください。comoli / auralee / graphpaper / teatora / kaptain sunshine / porter / bru na boinne / crepuscule / neon sign / gourmet jeans / westoveralls / hender scheme / sunsea / 1ldk / unused / universal products / living concept / yaeca / digawel / eel / needles / south2 west8 / daiwa pier39 / blurhms / a.presse / outil / is-ness / maatee&sons / cantate / herill好きの方にも是非!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ワンエルディーケーセレクト 商品の状態 未使用に近い

