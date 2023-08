【ブランド】

【カラー】

ブルー系

【サイズ】

肩幅 39cm

身幅 48cm

着丈 62cm

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

※海外ブランドのSサイズなので、日本に置き換えるとM〜Lサイズ相当になります。

【素材】

コットン100%

========

他にもレディース服を多数出品中!

▼トップス 他にも複数出しています▼

#みーるのトップス一覧

▼商品一覧はこちら▼

#みーるの商品一覧

=======

商品の情報 商品のサイズ S ブランド フランクアンドアイリーン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【ブランド】 Frank&Eileen 【アイテム】 長袖コットンシャツ【スタイル】 BARRY バリーフランク&アイリーンの代名詞であるモデル『BARRY』ウエストにかけてややシェイプされているデザインで、サッと着るだけで決まる人気のシャツです。こちらはダメージ加工とシワ加工が施されており、オシャレに着こなせる一枚です。気温調節が難しい今の時期に羽織ものとしても使えてとても便利。とくにダメージなどはなくまだまだ素敵に着ていただけます。サイズも希少のSサイズなので、お探しだった方にぜひ。【カラー】 ブルー系【サイズ】肩幅 39cm身幅 48cm着丈 62cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。※海外ブランドのSサイズなので、日本に置き換えるとM〜Lサイズ相当になります。【素材】 コットン100%========他にもレディース服を多数出品中!▼トップス 他にも複数出しています▼#みーるのトップス一覧▼商品一覧はこちら▼#みーるの商品一覧=======

