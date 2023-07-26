ファッションデザイナー Tシャツ VALENTINO XXL 綿100% イタリア製 胸ポケット Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ヴァレンティノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます(^-^)コメントなし即購入大歓迎です☆ 全国送料無料・匿名配送です！■商品番号：c620-9■ブランド：VALENTINO■サイズ：XXL画像に採寸記載しています。 ご参照ください。(素人採寸になります。若干の誤差はご容赦ください。) ■カラー：ホワイト(映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんが、ご了承下さい) ■素材：綿100% コットン■状態：正面に薄い汚れがありますが、ほとんど目立ちません。写真をご確認ください。(写真赤マル部分)※質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください(^-^) ※小さく畳んで発送します。梱包上のシワはご了承ください ※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます ※古着となる旨、ご理解いただける方のみ購入をご検討ください (商品確認しておりますが素人が見ていますので、見落としがある場合もあります。ご理解いただける方のみお願いします。)バレンチノヴァレンチノ

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