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国内外の人気！ KAREN WAKER バード柄のロングワンピース ロングワンピース

商品の説明

ベルスリーブやたっぷりフレアーのスカート、胸元のタックデザイン。
めるこ様専用
コットンの風合いと大きめなバード柄がとても可愛いワンピースです。
新品　ポロラルフローレン　ロングワンピース
着用少ない綺麗なお品です。
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数ある中よりご覧頂きありがとうございます。
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記載説明はあくまでも個人の主観です。
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画像等よくご覧になって下さい。
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完璧なお品をお求めの場合はご遠慮頂けるよう、宜しくお願い致します。
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お手数ですが、購入か検討の際はプロフィールをお読み下さい。
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何かありましたら、お気軽に質問して下さいね。

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商品の情報

商品のサイズFREE SIZE
ブランドカレンウォーカー
商品の状態目立った傷や汚れなし

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★ リバティ ワンピース ターバン付 新品未使用 ★
ベルスリーブやたっぷりフレアーのスカート、胸元のタックデザイン。コットンの風合いと大きめなバード柄がとても可愛いワンピースです。着用少ない綺麗なお品です。USED品ですが、綺麗なお品です。目立つ汚れ、傷等はありません。画像での確認をお願いします。数ある中よりご覧頂きありがとうございます。記載説明はあくまでも個人の主観です。画像等よくご覧になって下さい。完璧なお品をお求めの場合はご遠慮頂けるよう、宜しくお願い致します。お手数ですが、購入か検討の際はプロフィールをお読み下さい。何かありましたら、お気軽に質問して下さいね。

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ブランドカレンウォーカー
商品の状態目立った傷や汚れなし

国内外の人気！ KAREN WAKER バード柄のロングワンピース ロングワンピース

10分钟前

国内外の人気！ KAREN WAKER バード柄のロングワンピース ロングワンピース

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8458cf

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コメント (15)

8458cf
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