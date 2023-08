人気新品 tone brisbane moss セットアップ テーラードジャケット

ブランド:tone tokyo

シーズン:20AW

イギリスの老舗ファブリックメーカー

brisbane mossのモールスキンを採用した

上質なセットアップです。

★ジャケット

型番:TO-AW20-J04

サイズ:2(M)

カラー:ブラック

定価:60,500円

状態:室内試着のみ

★パンツ

型番:TO-AW20-P05

サイズ:2(M)

カラー:ブラック

定価:40,700円

状態:室内着用のみ

フリマサイトで衝動買いしたものの、サイズが合わず出品いたしました。

tone tokyo brisbane moss Barbour BARACUTA

MACKINTOSH STUDIO NICHOLSON YAECA

STOCK scye AURALEE COMOLI URU MHL APC

1LDK LEMAIRE JIL SANDER Graphpaper NEAT

MARNI SUNSEA MOLESKIN CORDUROY BLACK

COTTON JACKET PANT PANTS SET UP SETUP

トーン トーキョー トーントーキョー ブリスベンモス

バブアー バラクータ マッキントッシュ スタジオ

ニコルソン スタジオニコルソン ヤエカ ストック

オーラリー コモリ ニート ウル ルメール ジルサンダー

グラフペーパー マルニ サンシー モールスキン

コーデュロイ ジャケット ワイド パンツ ワイドパンツ

スエード セットアップ スーツ ブラック 黒

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ワンエルディーケー 商品の状態 未使用に近い

ブランド:tone tokyoシーズン:20AWイギリスの老舗ファブリックメーカーbrisbane mossのモールスキンを採用した上質なセットアップです。★ジャケット型番:TO-AW20-J04サイズ:2(M)カラー:ブラック定価:60,500円状態:室内試着のみ★パンツ型番:TO-AW20-P05サイズ:2(M)カラー:ブラック定価:40,700円状態:室内着用のみフリマサイトで衝動買いしたものの、サイズが合わず出品いたしました。tone tokyo brisbane moss Barbour BARACUTAMACKINTOSH STUDIO NICHOLSON YAECASTOCK scye AURALEE COMOLI URU MHL APC1LDK LEMAIRE JIL SANDER Graphpaper NEATMARNI SUNSEA MOLESKIN CORDUROY BLACKCOTTON JACKET PANT PANTS SET UP SETUPトーン トーキョー トーントーキョー ブリスベンモスバブアー バラクータ マッキントッシュ スタジオニコルソン スタジオニコルソン ヤエカ ストックオーラリー コモリ ニート ウル ルメール ジルサンダーグラフペーパー マルニ サンシー モールスキンコーデュロイ ジャケット ワイド パンツ ワイドパンツスエード セットアップ スーツ ブラック 黒

