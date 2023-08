【冬バーゲン★特別送料無料！】 フルスーツ 3mm ロングチェストジップ ウエットスーツ メンズ ウェット サーフィン

3mm ロングチェストジップ ウエットスーツ メンズ ウェットスーツ

AND NEW YOU 2023年モデル 3mm フルスーツ

サイズはM~XLの6サイズ展開中。ご希望のサイズをご指定下さいませ。

*最新モデルはインナーネックが標準装備となっております。

【商品概要】

■ 3D立体裁断

日本人体型を徹底的に追求した カットパターンと裁断。

既製サイズながら包み込まれる ような抜群のフィット感!

■ ハイパーズーム

驚異の伸縮性の誇る新マテリアルを全身に配置し、 パドリングなどでの腕の動きを協力アシスト!!

■ FLEXPAD

運動性能を損なわないクッション性の高いパッド。 屈伸運動もスムーズに行えます。

■ ドレインホール

インナーネックによりスーツ内への浸入をガードされた水を排出する穴をアウターネックの背中部分に装備。

■ 4WAY フレックス

伸縮性、耐久性を相反する絶対的要素を高い次元で両立させた新素材を腰の部分に使用。

様々な体型にも、ソフトに包み込むようにぴったりとフィットし、最高の着心地を得られます!

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

