ご覧いただきありがとうございます。

ポロラルフローレンとニューエラのコラボキャップになります。

状態:新品 未使用

カラー···グリーン

形···ベースボール

◇素材:ポリエステル100%

ポロラルフローレン MLBコラボ

ニューエラ製のヤンキース キャップです。

大人気のネイビー 貴重なLサイズです。

L(59センチ)

値引きは可能な限りであれば行います。

商品は手元にございますのでご購入後、お支払いが完了致しましたら即日または遅くても2日以内に発送が可能です。

商品に対する質問は、全てコメント欄にてお願いします。コメント欄にてご相談中の方がいらしても即購入された方を優先致しますので予めご了承ください。

誠心誠意対応させて頂きますので、どうぞ宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 新品、未使用

