激安正規品 90s Old Gap オールドギャップ　ハーフジップパーカー パーカー

90年代、ギャップのハーフジップパーカーになります。

カラーはナス紺になります。

このGAP ATHLETICのタグは形が良いです。

●サイズ:タグ欠損ですが恐らくL-XLかと思います。

肩幅 63cm

身幅 69cm

着丈 66cm

袖丈53cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●状態:

全体的に色褪せています。

また、袖に汚れがあります。(写真6枚目)

●その他、注意事項:

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

古着 champion reverseweave カルバンクライン ジーンズ スティーブンアラン Steven alan コモリ comoli グラフペーパー graphpaper UNIQLO ユニクロ GU ジーユー RAGEBLUE レイジブルー HARE ハレ げんじ フリークスストア THRASHER スラッシャー クティール kutir 韓国 left alone レフトアローン champion チャンピオン vans バンズ hard rock cafe ハードロックカフェ ラルフローレン NIKE ナイキ adidas アディダス youth loser ユースルーザー carhartt カーハート BEAMS ビームス doopz ドープス inter factory インターファクトリー HARE ハレ LIDNM リドム RAGEBLE レイジブルー studious unitedtokyo リドム LIDNM EMMA CLOTHES エマクローズ ステュディオスSTUDIOUS ナノユニバース Ralph Lauren polo 80s 90s USED VINTAGE ユーズド ビンテージ ヴィンテージ what'z up 原宿 ブーマーズ ワッツアップ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ギャップ 商品の状態 やや傷や汚れあり

90年代、ギャップのハーフジップパーカーになります。カラーはナス紺になります。このGAP ATHLETICのタグは形が良いです。●サイズ:タグ欠損ですが恐らくL-XLかと思います。肩幅 63cm身幅 69cm着丈 66cm袖丈53cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態:全体的に色褪せています。また、袖に汚れがあります。(写真6枚目)●その他、注意事項:中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

