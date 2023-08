【値下げ】 Nike SB Dunk High Pro FPAR US11/29cm 新品 スニーカー

Nike SB Dunk High Pro FPAR US11/29cm

BV1052-001

2019年に発売されたモデルになります。

サイズはUS11/29cmです。

新品になります。替え紐つきになります。

すいませんが、箱はございませんので、

ご理解の上ご購入ください。

NIKE SBからデザイナー西山徹氏が手掛けるブランド"FORTY PERCENTS AGAINST RIGHTS"とのコラボレーションモデル「SB DUNK HIGH PRO PREMIUM QS "FPAR"」です。トゥ部分は「AIR JORDAN 1」、シュータンは「AIR JORDAN 6」、SWOOSHは「AIR JORDAN 5」からインスパイアされ、そこに"Don’t follow me(追随するな)"と"I’m lost too(行き先は知らない)"のカスタムメッセージを刺繍。シュータン裏にも"Trust No One(誰も信じるな)"のメッセージが入ったスペシャルエディションとなっています。

コレクション整理の為、出品致します。

すり替え防止の為、返品はお断りします。

状態は新品未使用ですが一度人手に渡ったものですので御理解の上入札して下さい。

状態は個人差がありますので写真で確認、

納得のうえ入札して下さい。

人気モデル··· SB DUNK HIGH PRO PRM QS

スニーカー型···ハイカット(HI)

メインカラー···ブラック

人気モデル···NIKE ダンク

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

