ご覧いただきありがとうございます。

アークテリクス グランヴィル20 Forage 新品未使用です。

即購入歓迎いたします。

現在、オンラインでは完売となっております。

実店舗、正規取扱店でも品薄状態となってますので大変希少価値の高い商品です。

他にも希少な商品出品中です。

よろしければご覧下さい^ ^

#momocamp

他アプリでも販売しているためタイミングによっては取引キャンセルさせていただきます。

大変申し訳ございませんがご承知ください。

公式商品説明

実用的なメッセンジャーバッグと、洗練されたシティ用バックパックの融合。耐水性に優れたAC2テクノロジーを採用し、雨や雪から荷物を守ります。大きなメインコンパートメントには、片手でリリース可能なバックル操作でアクセス可能。内側のパッド入りスリーブは、15インチのノートパソコンを守り、書類の整理にも使えます。ストレッチメッシュのジッパーポケットには充電器やケーブルを、フラップ部分にあるポケットには財布やスマートフォンなどを収納できます。自転車用ライトが取り付けられるクリップインポイントもあります。

【重さ】835g

【アクティビティ】トラベル-通勤 タウンユース

【モデル番号】18096

ご覧いただきありがとうございます。アークテリクス グランヴィル20 Forage 新品未使用です。即購入歓迎いたします。現在、オンラインでは完売となっております。実店舗、正規取扱店でも品薄状態となってますので大変希少価値の高い商品です。他にも希少な商品出品中です。よろしければご覧下さい^ ^#momocamp他アプリでも販売しているためタイミングによっては取引キャンセルさせていただきます。大変申し訳ございませんがご承知ください。公式商品説明実用的なメッセンジャーバッグと、洗練されたシティ用バックパックの融合。耐水性に優れたAC2テクノロジーを採用し、雨や雪から荷物を守ります。大きなメインコンパートメントには、片手でリリース可能なバックル操作でアクセス可能。内側のパッド入りスリーブは、15インチのノートパソコンを守り、書類の整理にも使えます。ストレッチメッシュのジッパーポケットには充電器やケーブルを、フラップ部分にあるポケットには財布やスマートフォンなどを収納できます。自転車用ライトが取り付けられるクリップインポイントもあります。【重さ】835g【アクティビティ】トラベル-通勤 タウンユース【モデル番号】18096検索用Arcteryx アークテリクスCap キャップ帽子ノーバンキャップnorvan capSinsoloBeta ARベータエーアールZeta SLゼータalpha slAlpha sv アルファゴアテックスMarmotジャケットマウンテンパーカーマウンテンジャケットパタゴニアPatagoniaThe north faceSalomonノースフェイスアウトドアゴアテックスキャンプハイキングトレイルランニングトレランPa’lante Z packsフェス山登り登山山と道ULPalaceジャケットBeamsビームス

