バストフラワーレーススパンコールパールビジューツイードオフショルダータイトミニドレス

大人気AR22330がツイード素材ver.となりより愛らしさ溢れる仕上がりとなったタイトミニドレス。

フロントメッシュにあしらわれた高級感溢れる刺繍からちらりと覗く素肌がSEXYさをプラス。

3way仕様で気分に合わせた着こなしが可能のハイスペックな一着です。

XSサイズ着丈(脇丈):約 63~68cm (メッシュ透け丈:約 19cm)

バスト:約 77~79cm

ウエスト:約 58~60cm

ヒップ:約 83~85cm

Sサイズ着丈(脇丈):約 63~68cm (メッシュ透け丈:約 19cm)

バスト:約 82~84cm

ウエスト:約 63~65cm

ヒップ:約 88~90cm

Mサイズ着丈(脇丈):約 66~71cm (メッシュ透け丈:約 19cm)

バスト:約 87~89cm

ウエスト:約 68~70cm

ヒップ:約 93~95cm

目立つ傷汚れほつれなく主観にはなりますが綺麗な状態です。中古品なので細かい見落としなど気になる方はご購入お控えください。

元々繊細な作りの商品になります。

ビジューがゆるいなど、商品自体の作りに対して責任は負えません。

あくまで人の手に渡っている物です。中古品にはご理解いただきご購入ください。

梱包は基本的にゆうゆうメルカリ便での発送になります。ビニール袋を再利用することもあります。ご理解ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エンジェルアール 商品の状態 未使用に近い

