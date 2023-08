商品ページをご覧いただきありがとございます❣️

【希少】Jackson Matisse 迷彩キャップ New Era

アパレル関係中心に出品しております!

#HERMES

#冬子の帽子

◯商品詳細

サイズ表記:50

ボタンベルトで幅調整可能です

コンディション:内側の頭周りに少し使用感ありますが、表面やそのほかは概ね美品です!

カラー:ネイビー

素材:リネン(麻素材)

ベージュも同時出品しております。

◯発送について

ゆうゆうメルカリ便か、らくらくメルカリ便にて発送いたします。発送方法はお選びいただけません。

ご希望がある方は、購入前にコメントください。

購入後の変更はできかねます。

◯お客様へのお願い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

•着画対応はできません。

•使用回数などのお答えはできません。

•購入後のお値引き対応はできません。

•商品は一部を除きあくまでUSEDです。

新品同様を求める方は購入されないでください。

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

