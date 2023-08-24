【数量は多】 コーチウエストバッグ COACHバッグ F72931 ボディバッグ 斜めがけ ボディーバッグ

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ご来店いただきまして、誠にありがとうございます。

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専用ボッテガヴェネタ ウエストバッグ イントレチャート レザー ブラウン

こちらの商品はアメリカロサンゼルスにあるシタデル・アウトレットで買い付けたものです。並行輸入品で、通関審査も受け、関税も支払っておりますのでご安心ください。

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有償にて国内正規店でのアフターケアも受けられます。ただし商品の使用状況や使用期間によっては修理不可の場合もございます。

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made in China/Vietnamina（アメリカのブランドですが9割は中国製です。）

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【サイズ 】縦16cm×横28.5cm×マチ8.5cm(最長部) ショルダー 81cm〜123.5cm (調節可/取外し不可)

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【素 材 】コーティングキャンバス×カーフレザー

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【仕 様 】 ファスナー式開閉 内側：オープンポケット×1 外側：ファスナーポケット×2

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【付属品 】コーチ保存袋、COACHカード、COACH紙袋

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

こんにちは (*^_^*)ご来店いただきまして、誠にありがとうございます。こちらの商品はアメリカロサンゼルスにあるシタデル・アウトレットで買い付けたものです。並行輸入品で、通関審査も受け、関税も支払っておりますのでご安心ください。有償にて国内正規店でのアフターケアも受けられます。ただし商品の使用状況や使用期間によっては修理不可の場合もございます。made in China/Vietnamina（アメリカのブランドですが9割は中国製です。）【コーチ COACH F72931】【サイズ 】縦16cm×横28.5cm×マチ8.5cm(最長部) ショルダー 81cm〜123.5cm (調節可/取外し不可)【カラー 】タン【素 材 】コーティングキャンバス×カーフレザー【仕 様 】 ファスナー式開閉 内側：オープンポケット×1 外側：ファスナーポケット×2【付属品 】コーチ保存袋、COACHカード、COACH紙袋

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

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