ワンピース ONE PIECE

POP ヴァイオレット

グランドラインメン

麦わらの一味セット

ルフィ、ゾロ、ウソップ、ナミ、サンジ、チョッパー

ロビン、ブルック、フランキー

身の回りの整理の為、出品します。

箱無しですが開封後にショーケースに飾っていましたので

目立った傷や汚れは無いです。

ですが、素人保管のため御理解願います。

キャラクター···ワンピース

フィギュア種類···完成品フィギュア

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

