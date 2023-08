最新デザインの レッドカード リバティ ハイライズ サイズ25 デニム/ジーンズ

【スピックアンドスパン】

サイズ 25

カラー グレー、ブラック系

22年12月オンラインショップにて定価2万円程で購入しました

セールの前にほとんど売り切れていたと思います

残念ながらサイズが合わず出品いたします

色形的にどんなトップスとも合わせやすいと思います

オーバーサイズのアウターやニットスウェット、ブーツ、スニーカーなどと合わせると今っぽく可愛いと思います

カラー···グレー、黒

丈···フルレングス

シルエット···スキニー、スリム、ストレート

デニム加工···ウォッシュド

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋、冬

。.:*☆

自宅保管品であることをご理解くださる方に

素人採寸をご了承下さい

なるべく小さくたたみ簡易包装で発送させていただきます

他にも出品しております

コメント等お待ちしています

。.:*☆

商品の情報 商品のサイズ L ブランド スピックアンドスパン 商品の状態 新品、未使用

