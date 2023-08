カラー···パープル 薄紫 ライトパープル

柄・デザイン···花柄 小紋柄

他にも色々出品してますので、是非ご覧下さい(^^♪

#ピースターのネクタイ

品のある薄紫 ライトパープルで花柄 小紋柄のデザインです

どんなシーンでも活躍してくれるアイテムだと思います

男性、メンズはもちろん女性、レディースにも使えるアイテムです

ビジネスはもちろん、古着コーデにも合わせられます(^^)

ネクタイのセット割始めました(^^♪

ご希望商品のアイテムNo.をお伝え下さい

セット割とは別でフォロー割もいたしますので、是非ご活用ください(^^♪

数年前に購入して4,5回着用しましたが、転職して使わなくなったので断捨離の為出品します

アイテムNo.【182】

E. Marinella NAPOLI

マリネッラネクタイ

ライトパープル 薄紫 花柄 小紋

全長 約 145cm

剣先 約 9.0cm

made in ITALY

SILK 100%

あなたの魅力を最大限引き出してくれる、自慢のアイテムになってくれると思います(^^)

ビジネスシーン 入社式 結婚式 成人式 誕生日 パーティーでも活躍してくれます(^^♪

ハイブランド で人気 なので、

インスタ 映えもします

【大人 紳士 未使用級】マリネッラ 薄紫 花柄 小紋 ハイブランド ネクタイ

新卒 スーツ メンズ 父の日 誕生日 プレゼント 結婚式 成人式 二次会 2次会 パーティ ビジネス ハイブランド ブランド

入学式 卒業式 入学 卒業 などにもオススメです(^^)

★プロフィールもご確認ください

☆素人が自宅保管品を出品。

☆リサイクル梱包資材にて梱包しています。

☆梱包時の衣類の畳みじわはご了承ください

中古品です

目立った傷、汚れはないです

ご自身で写真の判断お願いします

使用者は非喫煙者でペットも飼っていません

神経質な方のご購入ご遠慮ください

発送の際は、コンパクトに折り畳んで圧縮し、リサイクル品を使用して梱包致します。以上全ての点にご理解頂ける方のみご購入お願いします

素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の

見落としがある場合が御座います。

また、色味、質感等に若干の違いがある

場合も有ります。

商品の情報 ブランド マリネッラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

