新着商品 新品未使用品　KEEN スニーカー　JASPER ジャスパー　27.5cm スニーカー

商品をご覧いただきありがとうございます。

NIKE Dunk High Retro セーフティオレンジ

こちらは【KEEN スニーカー JASPER ジャスパー 1022641 DUSTY JADE GREEN/FUCHSIA PINK 27.5センチ】をご覧いただきありがとうございます。

KEENの人気スニーカー、ジャスパーです。

色合いが良く、夫が購入しましたが、

着用することなく自宅保管しておりました。

現在では廃盤カラーとなっており、新品でこちらのサイズはなかなか入手困難となっております。

サイズの合う方いかがでしょうか。

ご検討よろしくお願いします。

型:JASPER

色: DUSTY JADE GREEN/FUCHSIA PINK

#KEEN

#スニーカー

#JASPER

#ジャスパー

#27.5

#1022641

カラー···グリーン

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド キーン 商品の状態 新品、未使用

