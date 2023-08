ご覧いただきありがとうございます。

※私の自己紹介欄の【出品のポリシー 】を必ずご一読ください。ご購入をご検討いただく際はポリシーにご了解のうえでお願いいたします。

ミャンマー産ラベンダー翡翠のバングルを出品します。

透過度が高く、淡いながらもしっかりとラベンダーが入っています。各写真でお伝えできるかと思いますが、透明感のある「みずみずしさ」が感じられ、実に上品な色合いの逸品です。

磨きも大変良く、もっちりとした手触りです。外から触れるような外石目もありません。

※内在した内石目(石紋)はございます。

国内の鑑定機関による鑑別書をお付けしております。鑑別書の通り、「樹脂含浸なし」、「染色なし」の完全無処理のジェダイトです。

内径は56〜57ミリのサイズになります。

代々引き続がれる宝石のひとつとして、お手元に置かれるのもよろしいかと思います。

ミャンマーの情勢悪化とコロナ禍により、ミャンマー産ジェダイトの流通量が世界的に減っており、昨年初めからジェダイトの値上がりが進んでいます。

これからますます貴重になるであろう宝石、本翡翠ジェダイトをこの機会にぜひどうぞ。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

