【名入れ無料】 RIBBED スタイリスト私物 CUFF TSHIRT HEM COLLAR Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

SUNSPELとスタイリスト私物

カラー:DARK NAVY MIDNIGHT(ネイビー)

サイズ:L

サイズ詳細:バスト126、着丈71、肩幅56、袖丈59cm

状態:1回のみ着用、目立った汚れ等のない商品です。タグもお付けいたします。

商品すり替え防止のため、返品交換は承れませんので予めご了承ください。

【商品説明】

コラボアイテムは、襟、袖口、裾がリブ切り替えになっているオーバーサイズのロングスリーブTシャツで、素材はインド綿の最高峰とされるスビン綿を使用。しなやかでとろけるような触感と、素材の持つナチュラルなキックバックが特徴となっている。

