状態はまずまずだと思います20s 〜the planet cofolding canvas bucketwestfield . mass . u.s.a.patent no. 638822made in usa size 平置き寸法 約 (多少の誤差あります)内径 上 27〜 27.5cm 下 22〜22.5cm高さ 24.5cm 折り畳み時厚さ 3〜4cm condition usedペイントロス 汚れ 擦れ 傷 (画像参照)使用に問題無いと思いますあくまでも年代物となります御理解宜しくお願い致します1920年 20年代 20s 古着 古着男子 古着女子 中目黒 高円寺 吉祥寺 祐天寺 下北沢 ヴィンテージ ビンテージ vintage usa製 アメリカ製 古い 昔 放出品 インダストリアル industrial フォウルディン 折り畳みバケツ ガレージ ガーデニング プランター ステンシル キャンプ ソロキャン おしゃれキャンプ オシャキャン アウトドア#アメリカ雑貨#ヴィンテージ#ビンテージ#古着#ミリタリー#military#foldingtable#フォウルディングバケツ

