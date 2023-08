★オシャレなレッド♪

★届いたその日から撮影が出来る♪

★手振れ補正レンズ付き♪

★一台限り♪

☆選ばれる理由☆

★送料無料★

★安心の一ヶ月保証★

【商品説明】

デジタル一眼レフの入門機として大人気のKiss X50は、

1220万画素とHD動画、ライブビュー搭載など、

エントリー機ながら完成度が高い一眼レフ♪

Canonでは珍しいレッドカラーでモチベーションもアップ♪

コンパクトなので、女性の方でも持ち運びが便利です。♪

液晶も見やすくてわかりやすいガイドもついてます♪

レンズは手振れ補正付きなので、

女性でも安定した撮影をすることができます。

【コンディション】

ボディの下部にスレが見られますが、

動作良好です♪

神経質な方は購入をお控え下さい。

【付属品】

・本体

・EF-S 18-55mm 3.5-5.6 IS ⅱ

・レンズキャップ

・バッテリー

・チャージャ

・ストラップ

・SDカード変換器+マイクロSDカード32GB

・1ヶ月の保証書

★オシャレなレッド♪★届いたその日から撮影が出来る♪★手振れ補正レンズ付き♪★一台限り♪☆選ばれる理由☆★送料無料★ ★安心の一ヶ月保証★【商品説明】デジタル一眼レフの入門機として大人気のKiss X50は、1220万画素とHD動画、ライブビュー搭載など、エントリー機ながら完成度が高い一眼レフ♪ Canonでは珍しいレッドカラーでモチベーションもアップ♪コンパクトなので、女性の方でも持ち運びが便利です。♪ 液晶も見やすくてわかりやすいガイドもついてます♪ レンズは手振れ補正付きなので、女性でも安定した撮影をすることができます。【コンディション】ボディの下部にスレが見られますが、動作良好です♪神経質な方は購入をお控え下さい。【付属品】・本体・EF-S 18-55mm 3.5-5.6 IS ⅱ・レンズキャップ・バッテリー・チャージャ・ストラップ・SDカード変換器+マイクロSDカード32GB・1ヶ月の保証書

