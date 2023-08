ご覧いただきありがとうございます

人気のAQUA MARINA(アクアマリーナ) SUP出品させていただきます。

付属品は新品多数です!

■モデル名:FUSION 10.10

■長さ:330cm

■幅:81cm

■厚み:15cm

■容量:320L

■本体重量:8.6kg

■最大積載量:150kg

■最大空気圧:15psi

■定価:106,920円

※メーカーホームページより

長さ、厚みともにボリュームがあり浮力もしっかりしているので安定感のあるモデルです。

軽量な方にはもちろん、体重のある方にもおすすめです。

※最大積載量 150kgとありますが、安定して乗れるのは100kgくらいまでだと思います。

付属品のパドル、ポンプ、リーシュコードは新品未使用品です。

ポンプ(スターボード)

パドル(3分割)

リーシュコード(コイル9ft)

写真の通り畳めば330cmもあるボードとは思えないくらいコンパクトになります。

使用回数も5〜6日と少なめです。

発送は佐川急便を予定しています。

沖縄他離島の場合は別途送料をご負担お願いしますので事前にご連絡くださいませ。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

