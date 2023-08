数ある商品の中からリベルディストリートの古着倉庫を閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)

グッチ スウェット ビンテージ ブート品

ヴィンテージ商品を中心に出品しております!!

⚫商品名

チャンピオンのリバースウィーブ スウェットです☺︎

⚫ポイント

・リバースウィーブ

・裏起毛素材

古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません!

ご購入はお早めにどうぞ!

⚫状態 中古

使用感はそれなりにございますが、その他目立った汚れやダメージはございませんので、これからもたくさん着用して頂けます(^^)

⚫カラー

パープル 紫色

⚫サイズ M

(着丈66cm、身幅56cm、肩幅50cm、袖丈64cm)

◎デッドストック、新品商品以外は全てクリーニング済みです!

ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひどうぞ!

送料無料、即購入OKです!

この商品を通してお客様との素敵なご縁に感謝します☆

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^

#SW208

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

