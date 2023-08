タミヤの1/10エンジンカーTG10mk1です。

数回走行したあとにタミヤ純正オプション多数装着し飾ってました。

オプションパーツは高騰しており個別に集めればパーツのみで、

出品価格上回るかもしれませんのでお得と思います。

2スピードミッション

前後硬質アルミサスアーム

フロントアルミCハブ

リアアルミアップライト

アルミステアリングワイパー

レーシングシャーシ

カーボンメカデッキ

強化プロペラシャフト

冷却エンジンマウント

軽量フライホイール

前後ユニバーサルジョイント

フロントワンウェイ

リアボールデフ(だったと思います・・・)

エンジンはOS12CVです。

固着なし数年前にOHし始動確認しましたが調整は必要と

思います。

RCメカは動作未確認でオマケです。

※サーボは1つ固着してますので交換必要です。

商品の情報 ブランド タミヤ 商品の状態 傷や汚れあり

