日本最大の 漆器　afuyu様　夢皿　10種22枚 食器

afuyu様の専用出品です。

伝統工芸士 篠崎清一 青被せ江戸切子 懐石杯

以下、内訳になります。

独創的でありながらエレガントなドレスデンのプレート（22.5cm）

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018 [激レア]香蘭社 飾り皿 掛け皿 壁掛け 2枚 金彩 未使用品



マリメッコ 廃盤 マグカップ クルクエ 2個セット

尺寸の夢皿をすべてとのことでしたので、在庫をすべて書かせていただきます。

伊万里 金彩色絵 見込松竹梅 輪花 七寸皿5客 （230420G1）



【未使用】ジアン 大皿 30センチ 2枚セット



幻の名品★ヘレンド 西安の黒 オープンワークプレート 透かし 飾り皿 シノワズリ

【尺寸夢皿】

瀬戸の人気作家 キムホノさんのお抹茶茶碗



伝統工芸士 黒川昭男 青被せ切子 小皿

No.266

【希少/極美品】アラビア アピラ apila プレート 4枚セット 16.5cm

朱 銀ライン

香蘭社、茶托付き未使用茶器5客セット

¥1,480 ４枚

★アンティーク★エインズレイ ローズピンク＆ブラック カップ 美品

▶︎¥5,920

茶器 銅製 セット 銅皿 急須 備前焼 相馬焼 清水焼 信楽焼



志野焼 秀山作 銘品 茶碗 湯呑み 五客 茶道具 茶器



ロイヤルコペンハーゲン サクソンフラワー リーフディッシュ

No.255

マイセン アンティーク インドの華 コンポート皿 ボタン剣 一級品 超美品

金箔

【英国ビンテージ】ロイヤルドルトン★アビニョン★デザート皿6枚

¥1,480 ２枚

【稀少☆オールドバカラナンシーショットグラスクリスタルリキュールグラス4♡貴重】

▶︎¥2,960

フランシュリッペ ぺたぺた陶器 ポット hobby room ホビールーム



ユウカ様専用。マリメッコ 60周年 マグカップ イフデッサ

展示していたサンプル

極希少☆美品 オールドバカラ メディチ シャンパンクープグラス 6脚 ☆レア☆

¥500 １枚

バカラ グラス エンパイア ハイボール タンブラー クリスタル 金彩 ゴールド

▶︎¥500

フッチェンロイター レオナール コラボ トリオ 2セット 未使用



《R》輪島塗 兎蒔絵 脚付 半月型 吸物膳10客 共箱 （221129つ2）

クリア塗装がないもの

たち吉 清水焼 小鉢 4枚 柄違い

¥980 １枚

Noritake ノリタケ ディズニー わんわん物語 ティーセット

▶︎¥980

マイセン 2003年イヤープレート グレートイースタン 金彩



アウガルテン マリアテレジア ティーポット モーツァルトタイプ



【カップ / ソーサー】和 モダン オレンジ 湯呑 茶器 おしゃれ 陶印あり

No.256

ゆり様専用 村上直子 さん 器 作家 2点セット

銀箔

ル・クルーゼ ６種類セット 未使用品

▶︎¥1,480 １枚

★☆小代焼（？） 酒器セット 未使用品☆★



佐渡 無名異焼 急須&夫婦湯呑 希少品



輝くオールドバカラ エカイユの大きな香水瓶 #4 ハニカムデキャンタ19世紀後半

No.257

ノリタケ エセックスコート ティーポット

銀

○ 未使用 ◆ 大倉陶園 ロイヤルブルークラウン ティーポット

¥1,480 ２枚

【老舗の和菓子屋さんシリーズ】真鍮鍋 直径約59センチ 約重さ11キロ

▶︎¥2,960

値下げ Christian Dior パラディオ ペアカップ＆ソーサー



十四代 酒井田柿右衛門 本人作品 酒井田正 作品 苺花文湯呑 濁手



♡美品♡Noritake ノリタケ シグネチャーゴールド５客セット

No.263

最終SALE価格ヘレンドC&S★セーブル風小薔薇金彩♪ピンクSPRO新品かわいい

朱

アラビア ARABIA パラティッシ プレート14cm 2枚 350mlマグ2つ

¥1,180 ２枚

【極美品】有田焼 波佐見紀行 若手作家 茶菓揃 5客セット

▶︎¥2,360

有田焼 峯山作 金彩古伊万里 染付山水 大皿 飾皿 伊万里 色絵 盛皿 花唐草



ウェッジウッド インディア ジャパニーズティーカップ



カガミクリスタル 緑被せ切子 小皿 八角籠目紋

No.265

未使用 ◆ 大倉陶園 色蒔き モーニングC&S ライトブルー 箱つき 完売品

朱 石目

ウェッジウッド ルネッサンスゴールド レッド ライスボウル

¥1,280 １枚

漆器 afuyu様 夢皿 10種22枚

▶︎¥1,280

【香港限定完売品】LOVERAMICS×翠華 カップ＆ソーサーセット ペア



リチャードジノリ コーヒーカップ&ソーサー 2客



fuwari様専用です。

No.273

bロイヤルコペンハーゲン ブルーフルーテッド フルレース ティーカップ＆ソーサー

若草 黒ライン

専用 加藤工芸 ウサギとネコ小皿 40枚セット

¥1,480 ４枚

【人気柄】カガミクリスタル 江戸切子 ペアグラス 木村秋男 ビアグラス

▶︎¥5,920

値下！【美品】古賀秀行 金彩伊万里 花伝十二ヶ月 C&S 12P



蓋付きお椀 5客揃



ロイヤルアルバート ポット

No.281

池順鐸 韓国 湯呑み5客セット

年輪塗り

NARUMI ナルミ ボーンチャイナ スクエア パスタプレート 5枚組

深緑 うち金 黒刷毛目

【最終値下げ】刀剣乱舞 ティーカップ＆ソーサーセット ノリタケ 三日月宗近

¥1,680 ４枚

❇️超美品！パラゴン「世界の６つの薔薇シリーズ」トリオ1客

▶︎¥6,720

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

afuyu様の専用出品です。以下、内訳になります。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿尺寸の夢皿をすべてとのことでしたので、在庫をすべて書かせていただきます。【尺寸夢皿】No.266 朱 銀ライン ¥1,480 ４枚▶︎¥5,920No.255 金箔 ¥1,480 ２枚▶︎¥2,960 展示していたサンプル ¥500 １枚▶︎¥500 クリア塗装がないもの ¥980 １枚▶︎¥980No.256 銀箔▶︎¥1,480 １枚No.257 銀 ¥1,480 ２枚▶︎¥2,960No.263 朱 ¥1,180 ２枚▶︎¥2,360No.265 朱 石目 ¥1,280 １枚▶︎¥1,280No.273 若草 黒ライン ¥1,480 ４枚▶︎¥5,920No.281 年輪塗り 深緑 うち金 黒刷毛目 ¥1,680 ４枚▶︎¥6,720

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ヘレンド（アポニーグリーン）カップ&ソーサー二客ファイヤーキング ジェダイ エキストラヘビーマグ 1940年代中期〜後期刻印カップソーサー★未使用美品 大倉陶園 ペア カップ&ソーサーパクソンウク 韓国陶芸家 プレートアレッシィ ケーキプレートバカラ Baccarat タリランド オールドファッショングラスロイヤルスタッフォード ブルートンキン カップ＆ソーサ＆プレート 訳有り品【美品】《リチャード ジノリ》 ローズブルー タンブラーアウガルテン マリアテレジア カップ＆ソーサー 4客 ミルクピッチャー a10