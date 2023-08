新品即決 59Fifty NewEra Lafayette別注 5/8 ホワイトソックス7 キャップ

"ニューエラ 59FIFTY ラファイエット別注 朝岡周"

"ニューエラ 59FIFTY ラファイエット別注 朝岡周"チーム:ホワイトソックスカラー:ホワイト&ブルーサイズ:7 5/8タグ付き新品、未使用/Privilegeにて購入、正規品です。1976-1990まで使用されていた旧ロゴを使用し、1985年に当時の本拠地だったコミスキー・パーク75周年を記念したパッチをサイドに刺繍。SOXのチームカラーだったトリコロールをメインにBODYをオフホワイトにカスタムしヴィンテージフレイヴァも演出。返品はお断りしております。お値下げには対応致しかねます。

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

