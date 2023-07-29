希少 黒入荷！ ロアーク　半袖シャツ シャツ

シャツ種類···アロハシャツ

舐達麻 / WACKO MARIA x BUDSPOOL / アロハシャツ

ロアークの半袖シャツになります。

ラディアル シルクシャツ 長袖

購入した物の着用する事がなく今回出品します。

anatomica×bigyank ブラックシャンブレーシャツ

未開封でしたが今回、写真撮影の為に梱包袋から出しました。

Polo Ralph Lauren シャツ

これからの時期、Tシャツ一枚だけじゃもの足りない、もうワンアクセント欲しい方等にはおすすめです。

ビンテージ Brooks Brothers ミリタリーシャツ 英国領 香港製

よろしければご検討お願いします。

wtaps league 21 ss cotton oxford 窪塚洋介着

値段交渉受付ます^_^

assemble a.k.a.a.f.f.a.AFFAシャツ 藤原ヒロシ

袖丈···半袖

Bergfabel バーグファベル/FARMER/BFMSH40/A75

柄・デザイン···総柄

美品 超特価 ★Acne Studios ギンガムチェック ボタンシャツ 半袖

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ロアークリバイバル 商品の状態 新品、未使用

シャツ種類···アロハシャツロアークの半袖シャツになります。購入した物の着用する事がなく今回出品します。未開封でしたが今回、写真撮影の為に梱包袋から出しました。これからの時期、Tシャツ一枚だけじゃもの足りない、もうワンアクセント欲しい方等にはおすすめです。よろしければご検討お願いします。値段交渉受付ます^_^袖丈···半袖柄・デザイン···総柄季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ロアークリバイバル 商品の状態 新品、未使用

90s・ポロスポーツ・ブラックデニム・ハーフジップ・プルオーバー・長袖・14Vivienne Westwood MANヴィヴィアンウエストウッド ボーダー柄メンズビギ シャツ 七分袖children of the discordance ペイズリーシャツ