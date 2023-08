モンクレール 22AW リフレクティブ ライン スニーカー ライトランナー

LITE RUNNER 22秋冬 新作 白スニ

サイズ 出品サイズはタイトルと画像に表示しています。

実物画像は他サイズの物を流用しておりますので予めご了承ください。

36 約23cm

37 約24cm

38 約25cm

センチ表記は目安の為必ずしも当てはまるとは限りません。

未使用箱付き。

定価71500円

カラー オフホワイト

アクティブなライフスタイルのためにデザインされた1足

・側面にロゴを配したレースアップスニーカー

・アクティブなライフスタイルのためにデザインされた“Lite Runner"

・Vibram(R)Megagripトレッドソールで、どんな地勢にも適合

・軽量で柔軟なスニーカーは、クッション性と弾力を高めたEVAミッドソールが特色

・2022年秋冬シーズン

モンクレール購入の100%本物。

商品の情報 商品のサイズ 25cm 商品の状態 新品、未使用

