【状態】

目立った汚れ、ダメージなどの見当たらない

美品と呼べる状態のお品物になります。

【ブランド】

Rose Tiara

【アイテム】

ベルト 半袖 Aライン フレア

【素材】

ポリエステル100%

【商品説明】

薄手でさらりとした生地感のロングワンピースです。

鮮やかなフラワープリントが目を惹くデザインになっています。

ウエストの共地リボンベルトがポイントになっています。

バックのウエスト部分はシャーリング仕様で伸縮性があり

快適にご着用いただけます。

【色】

ブラック 黒 マルチカラー

【サイズ】

肩幅 約40cm

裄丈 約20cm

身幅 約50cm

着丈 約110cm

※国内大手買取店にて真贋済みの商品になります

✿︎他にもワンピース出品してます

#まるき屋ワンピース

#まるき屋 にて是非ご覧くださいませ♡

----✿︎-----補足-----✿︎------

⚠発送前に最終検品を行なっておりますが、

素人検品ですので小さな傷や汚れの見落としが

あることがあります。ご了承くださいませ。

⚠万が一、説明に記載のない大きなダメージや

汚れなどがあった場合は受け取り評価前に

取引メッセージにてご連絡頂けますと幸いです。

⚠素人採寸ですので多少の誤差はお許し下さい。

⚠画像の小物などはつきません。

⚠発送は出来るだけ小さなサイズで

行わせていただきます。

綺麗に畳んで発送しますが畳ジワはご了承ください。

⚠ご不明点がありましたらお問合せくださいませ。

230320041586 3

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ローズティアラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【状態】目立った汚れ、ダメージなどの見当たらない美品と呼べる状態のお品物になります。【ブランド】Rose Tiara【アイテム】ロングワンピース フラワープリント 花柄 総柄ベルト 半袖 Aライン フレア【素材】ポリエステル100% 【商品説明】薄手でさらりとした生地感のロングワンピースです。鮮やかなフラワープリントが目を惹くデザインになっています。ウエストの共地リボンベルトがポイントになっています。バックのウエスト部分はシャーリング仕様で伸縮性があり快適にご着用いただけます。【色】ブラック 黒 マルチカラー【サイズ】肩幅 約40cm裄丈 約20cm身幅 約50cm着丈 約110cm※国内大手買取店にて真贋済みの商品になります✿︎他にもワンピース出品してます#まるき屋ワンピース#まるき屋 にて是非ご覧くださいませ♡----✿︎-----補足-----✿︎------⚠発送前に最終検品を行なっておりますが、 素人検品ですので小さな傷や汚れの見落としが あることがあります。ご了承くださいませ。⚠万が一、説明に記載のない大きなダメージや 汚れなどがあった場合は受け取り評価前に 取引メッセージにてご連絡頂けますと幸いです。⚠素人採寸ですので多少の誤差はお許し下さい。⚠画像の小物などはつきません。⚠発送は出来るだけ小さなサイズで 行わせていただきます。 綺麗に畳んで発送しますが畳ジワはご了承ください。⚠ご不明点がありましたらお問合せくださいませ。 230320041586 3

