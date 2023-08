数ある商品の中からリベルディストリートの古着倉庫を閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)

⚫商品名

チャンピオンのリバースウィーブ スウェットです☺︎

⚫ポイント

・リバースウィーブ
・裏起毛素材

⚫状態 中古

使用感はそれなりにございますが、その他目立った汚れやダメージはございませんので、これからもたくさん着用して頂けます(^^)

⚫カラー 

パープル 紫色

⚫サイズ M

(着丈66cm、身幅56cm、肩幅50cm、袖丈64cm)

#SW208

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

