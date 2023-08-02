【逸品】 センターテーブル 新品　テーブル ローテーブル おしゃれ リビングテーブル センターテーブル

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⋱プロフィールにお得情報掲載しています⋰ ※他サイトにも掲載しているため 必ず【購入前にコメント】をお願いいたします(*´˘`*)♡ ※沖縄・離島の方は、別途送料がかかります。 ............................................................................ナチュラルインテリアやモダンインテリアにぴったりなおしゃれなセンターテーブル幅80cmと小さすぎず大きすぎない程よいサイズ感でファミリーにはもちろん一人暮らしの方にもおススメ。天板下部分はオープン収納になっているので雑誌や新聞、小物などの収納はもちろんお気に入りの雑貨を置いてインテリアを楽しむのも◎仕様■カラー：ブラウン×ホワイト■サイズ：約 幅80cm、奥行50cm、高さ52cm（※画像参照）■素材：MDF/MDC/合板■重量：約 17kg■組み立て：お客様組み立て■発送方法：佐川急便にて発送テーブル センターテーブル ローテーブル リビングテーブル おしゃれ ナチュラル モダン バイカラー シンプル 収納棚付き 多機能 幅80cm 高さ52cm 奥行50cm リビング 寝室 一人暮らし ワンルームcj43miis12-98

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