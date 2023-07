⚘⚘商品名⚘⚘

⚘⚘ブランド・メーカー⚘⚘

⚘⚘サイズ⚘⚘

40

平置きサイズをご参考ください。

マネキンのサイズはプロフィールをご覧ください。

肩幅 : 約44cm

身幅 : 約53cm

着丈 : 約88cm

袖丈 : 約66cm

※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。

⚘⚘カラー⚘⚘

青系

⚘⚘状態⚘⚘

美品

表地にDESIGUAL、裏地に発色の良い花柄ペイズリーのプリントがとってもお洒落なアウターです。

フード取り外しできコーデに合わせて着回すことができます。

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。

■状態、画像、採寸について

*出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。

*素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。

またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

*記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。

23C-0009

商品の情報 商品のサイズ L ブランド デシグアル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

