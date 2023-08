ご覧頂きありがとうございます。

【Haruka様専用】sacai 2way レザー バッグ ブラック



【商品紹介】

◯ブランド

Kate spade

IBIZA

イビサ

◯デザイン

人気ブランド、

イビサのナイロンショルダーバッグです。

綺麗なカラーのナイロンショルダーバッグ、

お出掛けにぴったりのサイズ感で

500mlのペットボトルも楽々収納可能ですので

普段使いから

旅行バッグとしても活躍します。

ナイロン素材は耐久性もあり

長年お使い頂けます。

シンプルなデザインで合わせやすい

イビサのナイロンショルダーバッグを

お探しの方はこの機会に是非‼︎

バッグ内部

ファスナーポケット×1

オープンポケット×2

◯素材

ナイロン

◯カラー

ピンク

◯実寸

縦幅約24㎝ 横幅上部約32㎝ 横幅下部約27㎝

マチ約9.5㎝

ショルダーベルト長さ約66㎝〜約123㎝

素人採寸になりますのでご質問等ございましたら

コメントよろしくお願い致します。

◯状態A

S 新品未使用品

A 美品、新品に近い使用感の少ない状態

B 多少の使用感はありますが全体的に綺麗な状態

C 使用感はあるが普段着用するのに問題無い程度

D 状態が悪く使用感が強いお品

E ジャンク品 訳あり品

1度だけ使用していますが

目立ったダメージの無い綺麗なお品です。

バッグ底面角部分に

数ミリ程度の小さな汚れがございます。

(写真8枚目)

完璧なお品をお探しの方は購入をご遠慮下さい。

中古品慣れしている方には

美品になりますのでオススメです‼︎

◯購入元

大手リユースショップ

◯配送

ご購入、お支払い確認後、

簡易包装にて1日〜2日で配送致します。

ibiza イビサ イビサバッグ 高級 希少

イビサナイロンバッグ イビサショルダーバッグ

イビサナイロンショルダーバッグ

ナイロンショルダーバッグ

ナイロンバッグ イビザバッグ

イビサ旅行バッグ ショルダーバッグ

商品の情報 ブランド イビザ 商品の状態 未使用に近い

