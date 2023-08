For overseas customers

1/43 フェラーリF1 126C2 1982 サンマリノGP優勝車 美品

You can purchase my items from buyee.

【4台セット】レクサス LC ミニカー 1/64 Kyosho

See my profile for access

職人さんの手作り ブリキのキャロル 限定品の1台 未使用保管品



ランドクルーザーミニカーセット

I am an antique toy collector.

YKR様専用【やや難あり】ホットウィール RLC限定 モンテカルロ

I am selling part of my collection.

希少 レア Almost Real 1/18 マイバッハ S650 後期V12

This is a genuine vintage tin car.

hpiラジコン

Not a replica.

MAZDA6 1/18 ミニカー ブルーリフレックスマイカ 前期モデル

Please refer to the image for the condition.

1/18 レッドブルホンダ RB16B フェルスタッペン アブダビ チャンピオン



1/18 スパーク アルファロメオ C41 ライコネン

【管理番号】 0281 - 045

日野コンテッサクーペ

【メーカー】KS カナメ産業

ビッグスケールF1コレクション ルノーR25 マイルドセブン仕様 1 /24

【商品名】ブリキ ミニチュア自動車ミニカー

トミカ ミニクーパー 世界のポリスカーセット

【車種】Mercedes-Benz 300SL

5月17日まで赤点祭り様専用商品

【カラー】青 ブルー

ダイヤペット RV-10 ホンダ CR-V

【動作方式】電動リモートコントロール(コントローラー欠)

INNO64 トレノ 土屋圭一 豆号初期仕様 ホビージャパン 頭文字D AE86

【製造国】日本製 ジャパン Made in Japan

とても古い 大型サイズ ダンプカー 完動品 トラック日本製



コマツブルドーザーD455A

■■商品説明■■

京商 1/64 AMG ミニカーコレクション シークレットあり カルワザ

コレクション整理の為

マイスト 1/18 フォルクスワーゲン ケーファー ビートル 1955 カスタム

ブリキ玩具、今後多数出品させて頂きます。

トミカくじ16 消防指導車コレクション フルセット

復刻品(レプリカ)等ではありません。

KOMATSU コマツ SKID STEER LOADER

当時物オリジナルの商品です。

GPZ900R様専用 IGM 240ZG +京商 ハコスカ GT-R 2台セット



ディズニートミカ プロスペクターのトラック トイ・ストーリー

■■車両寸法■■

新品 世界限定72個 gold チェイス マッドマックス ビッグボッパー DDA

全長 18.5cm

1/18 スパーク マクラーレン MCL35M ノリス

全幅 7.6cm

限定1000台 1/18 Schuco メルセデス・ベンツ ウニモグ 2010

*:手作業で計測していますので、多少の誤差はご了承下さい。

カーズ マテルカーズオンザロード 36個 EGG ミニカー ミニミニカーズ



1/43 マクラーレン MP4/5B (ホワイトメタル製)

■■商品状態■■

トミカ20ニッサンディーゼル郵便車、トミカ22UDコンドル化学消防車

お送りするのは画像の現物です。

1/18 イグニッションモデル ダルマセリカ 街道レーサーカスタム CR88

飾っていた物ですので汚れダメージ等有ります。

ホットウィール モンスタートラック メガレックス

年代物となりますので

チームトランスポート アソート

状態等画像をご参照下さい。

クボタミニバックホー RX306



キミライコネン 2020シーズン 1/2スケールミニヘルメット

■■送料込の値段です■■

コーギー製 007コールドフィンガー アストンマーチン

発送方法や配送業者はご指定頂けません。

K様専用KOMATSU pc200i-11 ミニチュア アクリルケース付き

佐川急便にて発送を予定しています。

フェラーリ ミニカー ガレージ 1/64

一部地域(沖縄県、北海道、離島)の方は

国産名車コレクション1/24 マツダ コスモスポーツL10B 1968

その他の配送方法(定形外郵便等)での対応となります。

mabataki 様専用 フェアレディZ 赤 ×9



デコトラプラモデル 日野レンジャー アオシマ フジミ トラック野郎 造りボディ

■■当方の全出品リスト■■

マテルミニカ赤箱 No.41 カミナリジープ

#merci3939 をタップ、又は merci3939 で検索

DetailCars 1/43 BMW 3.0 CS 1971



メイクアップ1/43スバル360モデルオープションガソリンポンプ プロトタイプ

■■ブリキ商品出品リスト■■

トミカ 250台ほど

#merci3939tintoy

【美品 絶版】ダイヤペット 国鉄ハイウェイバス



KONAMI Car of the 80’s EDITION RED 2セット

ジャンル(ミニカー)...車

トランスフォーマー ハードヘッド当時物

グッズ種類...国産メーカー

希少!ホットウィール 1/18 ゴーストバスターズ ECTO-1 エリート

素材...金属

PGM / 1/64 LB☆WORKS Aventdor “Gray”

スケール...その他スケール

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

For overseas customersYou can purchase my items from buyee.See my profile for accessI am an antique toy collector.I am selling part of my collection.This is a genuine vintage tin car.Not a replica.Please refer to the image for the condition.【管理番号】 0281 - 045【メーカー】KS カナメ産業【商品名】ブリキ ミニチュア自動車ミニカー【車種】Mercedes-Benz 300SL【カラー】青 ブルー【動作方式】電動リモートコントロール(コントローラー欠)【製造国】日本製 ジャパン Made in Japan■■商品説明■■コレクション整理の為ブリキ玩具、今後多数出品させて頂きます。復刻品(レプリカ)等ではありません。当時物オリジナルの商品です。■■車両寸法■■全長 18.5cm全幅 7.6cm*:手作業で計測していますので、多少の誤差はご了承下さい。■■商品状態■■お送りするのは画像の現物です。飾っていた物ですので汚れダメージ等有ります。年代物となりますので状態等画像をご参照下さい。■■送料込の値段です■■発送方法や配送業者はご指定頂けません。佐川急便にて発送を予定しています。一部地域(沖縄県、北海道、離島)の方はその他の配送方法(定形外郵便等)での対応となります。■■当方の全出品リスト■■ #merci3939 をタップ、又は merci3939 で検索■■ブリキ商品出品リスト■■#merci3939tintoy ジャンル(ミニカー)...車グッズ種類...国産メーカー素材...金属スケール...その他スケール

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

トミカリミテッドヴィンテージネオ 日野HE366 ウィングフルトレーラー1/18 KK-Scale フェラーリ 328 GTB 1985年 Blackルックスマート1/43 フェラーリF1-75 2022バーレーンGP ルクレールDIESCAST METAL バイクフィギュア12台セットダイヤペットホンダ N360AB 1/43 フェラーリ Ferrari F12 N-Largoトミカ外国車シリーズ ポルシェ930ターボ 黄緑 1/81スケール (ミニカー)トミカ 黒箱 ニッサンディーゼル ダンプトラック 16 R0642ワイルドスピード プレミアムボックス ホットウィール RACER'S EDGEディアゴスティーニビッグスケールF1ウィリアムズFW14B ナイジェルマンセル