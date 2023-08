【24時間以内発送】【匿名配送】【即購入歓迎です 】【送料無料】

ZARA ザラ

グレー 灰色

ノリ様専用 2点おまとめ

テーラード ジャケット パンツ サイドベンツ

メンズ 肩パッドあり 大人 仕事 くびれ

ビジネス 営業 営業マン 春夏 美シルエット

【サイズ】

ジャケット

EUR48 USA38 L相当

着丈68

身幅46

肩幅43

袖丈63

スラックス

総丈98

股上22

股下27

渡り27

裾幅16

ウエスト40

サイズ感等は 私が使用していたものではございませんので素人採寸になりますがこちらをご参考下さい☆

【カラー】 グレー 灰色

素人撮影のためカメラ 機種によって多少のお色味の違い見え方の違いなどもあるかと思いますのでご了承の程よろしくお願い致します。

【素材】

ポリエステル

レーヨン

ポリウレタン

【状態】

目立った傷や汚れもなく美品でまだまだたくさん着用していただけるお品です。

あくまでも個人の主観です。中古品にご理解頂ける方のみご購入下さいますようお願い致します。

*シャツ・ネクタイは付属致しません。

大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めください。

完全に当店の責任の場合は着払いでの返品対応いたしますのでご安心ください。

お客様都合(サイズ・イメージ違い等)でのキャンセルはお受けできかねますので、ご了承ください。

お値下げの方はできる限り対応させていただきますので ご希望のお値段をお気軽にコメントまでお願い致します♪

大幅なお値下げはお断りさせていただく場合もございます。

カラー···グレー

季節感···春、夏、秋、冬

133B209013

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ZARA ザラグレー 灰色 スーツ セットアップ シングル 1ボタン シングル スーツ セットアップ 1B 1釦 テーラード ジャケット パンツ サイドベンツメンズ 肩パッドあり 大人 仕事 くびれビジネス 営業 営業マン 春夏 美シルエット【サイズ】 ジャケットEUR48 USA38 L相当着丈68身幅46肩幅43袖丈63スラックス総丈98股上22股下27渡り27裾幅16ウエスト40サイズ感等は 私が使用していたものではございませんので素人採寸になりますがこちらをご参考下さい☆【カラー】 グレー 灰色素人撮影のためカメラ 機種によって多少のお色味の違い見え方の違いなどもあるかと思いますのでご了承の程よろしくお願い致します。【素材】ポリエステルレーヨンポリウレタン【状態】目立った傷や汚れもなく美品でまだまだたくさん着用していただけるお品です。あくまでも個人の主観です。中古品にご理解頂ける方のみご購入下さいますようお願い致します。*シャツ・ネクタイは付属致しません。大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めください。完全に当店の責任の場合は着払いでの返品対応いたしますのでご安心ください。お客様都合(サイズ・イメージ違い等)でのキャンセルはお受けできかねますので、ご了承ください。お値下げの方はできる限り対応させていただきますので ご希望のお値段をお気軽にコメントまでお願い致します♪大幅なお値下げはお断りさせていただく場合もございます。カラー···グレー季節感···春、夏、秋、冬133B209013 商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

