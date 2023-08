膨大な商品の中から当店の商品をご覧していただきありがとうございます!

激レア 犬 ステューシー stussy 80年代ヴィンテージ Tシャツ カラシ色

商品名 超希少デザイン‼️USA製 choppers エロ グラフィック バックデザイン 18禁 水着

deltaタグ

ポイント 00年代のchoppersエログラフィックTshirtです!!

もうバックが完璧です!!かなり珍しいかと思います。ここまで良いデザインは本当に出会わないです。女性、えろ系のデザインは大人気なので来シーズンはもっと高値になっているかと。今のうちです。

古着は一期一会。今後出会うこともないでしょう!

この機会にぜひ!

状態 中古

⚫サイズXL

着丈71cm 肩幅59cm 身幅61cm 袖丈20cm

ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひどうぞ!

送料無料、即購入可能❗️

最後まで閲覧頂きありがとうございました!

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

