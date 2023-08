◇ NIKE × UNION ◇

リメイクパンクパンツ

"M J UNION FLC PANT" standard fit sweat pants になります。

【詳細】

■サイズ:表記 XS

ウエスト:最小 約72cm

股上:約35cm

股下:約71cm

もも幅:約28cm

裾幅:約12cm

■素材:コットン 100%

■色:オレンジ

■品番:DJ9526-771

■付属品:タグ

【商品の特徴】

肉厚のフレンチテリー素材を使用したスウェットパンツです。

両ブランドのアイコンである"ジャンプマン"と"フロントマン"のロゴや、ヴィンテージ感を演出したウーブンラベルがポイント♪

洗いをかけた風合いのある色合いに、ポケットの縁に施したダメージ加工がさりげないアクセントになっています。

非常に柔らかな穿き心地でルームウェアとしてはもちろん、カジュアルなストリートコーデにすっとハマる一本です。

【商品の状態】

こちら未使用品になりますのでとても良いコンディションです。

コンディションランク[A]

---------------------------------------

ランク基準

[A]新古品、未使用品

[B]使用感の少ない美品

[C]一般的な使用感のある良品

[D]やや汚れや傷がある商品

[E]大きく目立つ汚れや傷がある難あり商品

---------------------------------------

*その他気になる点がございましたらコメント欄にてお気軽にお問い合わせください。

すぐに商品を確認しご連絡させていただきます。

ご検討の程よろしくお願い致します☆

#コラボ

#90s

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

