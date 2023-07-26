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【5％OFF】 ベンタスブラック7X クラブ

商品の説明

フジクラ ベンタスブラック 7X
PING G410 4U22°
スリーブからグリップエンドまで113cmです。
●PINGスリーブ付き●フジクラ　スピーダーNX ブルー●60-S●
ミズノスリーブ付きです。
スコッティキャメロン セレクト Golo 5パター 特注heavier
ドライバー用になります。
Fujikura SPEEDER NX FLEX-S

snow@peak専用m5フェアウエイウッド
使用頻度は少なく、美品です。
希少名機スピーダーNX60Ｘ

VENTUS BLUE 6S
値下げ交渉はコメントまでお願い致します
【PING】tour AD HD-6S ドライバー用スリーブ付

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ブランドフジクラシャフト
商品の状態目立った傷や汚れなし

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フジクラ ベンタスブラック 7Xスリーブからグリップエンドまで113cmです。ミズノスリーブ付きです。ドライバー用になります。使用頻度は少なく、美品です。値下げ交渉はコメントまでお願い致しますベンタス ブラックVENTUS BLACKVENTUSBLACKフジクラシャフトFujikuravelocoreベロコアベルコア

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【5％OFF】 ベンタスブラック7X クラブ

58分钟前

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  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
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出品者

f64ee8ac2

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コメント (2)

f64ee8ac2
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